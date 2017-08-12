GÜNDEM / 12 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılışına, ardından toplu açılış törenine katılacak.

(Isparta/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Zonguldak ve Bartın'da DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, Valilik ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.



(Zonguldak/10.00-11.30/Bartın/13.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya ile Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacak.



(Malatya/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Armutlu'da kaymakamlığı ve belediyeyi ziyaret edecek, pazar yeri ve sosyal tesislerin açılışı ile kapalı balıkçı barınağı temel atma törenine iştirak edecek.

(Yalova/14.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Ortadoğulu sanatçıların eserlerinden oluşan "Kavşak" sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)





SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

- Şampiyonanın dokuzuncu gününde erkekler 4x100 ve 4x400 elemelerinde Türk Milli Takımı sporcuları piste çıkacak.

(Londra/12.55/13.50) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de sezonun ilk haftasına Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor, Alanyaspor-Kasımpaşa, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Manisa/20.00/Antalya/İzmir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasına Çaykur Rizespor-Manisaspor, İstanbulspor-Eskişehirspor, Adanaspor-Denizlispor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Rize/19.00/İstanbul/21.00/Adana/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER





1- Ruslar hem geldi hem de alışverişlerini yüzde 403 artırdı

- Uçak krizinin yaşandığı Kasım 2014'ten sonra Türkiye'den ayağını kesen Ruslar, ilişkilerin düzelmesiyle yeniden gelmeye başladıkları Türkiye'de harcamalarını da artırdı

- Rus turistlerin geçen ay Türkiye'de yaptığı alışverişler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 403 arttı

- Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun:

- "Rus turistlerin geri dönüşü sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Halen 2015 rakamlarına geri gelemediğimizi ama güvenin tekrar oluşmaya başladığını ve kayıpları hızla telefi ettiğimizi söyleyebiliriz"

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)

2- Ev veya özel yurt tutarken mağdur olmayın

- TÜSODER Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak:

- "Bazen öğrenci ilk olarak özel yurda yerleşmekte, arkasından daha önce başvuru yaptığı devlet yurdu çıktığında tüm yılın kirasını yurda ödemek zorunda kalmaktadır veya öğrenci sene bitmeden başka bir yurda geçmek isteyebilir"

- "Bu noktada kalınmayan dönemin parasının ödenmemesi için yurt ile yapılan sözleşme hükümleri önemli olduğundan dikkat edilmelidir"

- Gayrimenkul hukuku uzmanı, avukat Ecem Gedikkaya:

- "Kiralık ev sözleşmesi yaparken evde kaç kişi kalınacağı gibi durumlar mutlaka sözleşmede belirtilmeli"

- "(Bazı sahte emlakçılar) Kendilerini arayanlara, 'ilandaki daireye çok talep olduğunu ve ciddi düşünüyorlarsa kapora yatırmaları gerektiğini' söylüyor. Daire görülmeden kapora verilmemeli, depozito ev sahibine verilmeli"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)





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