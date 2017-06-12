GÜNDEM / 12 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Kurul üyeleriyle iftar yapacak.

(Ankara/12.00/20.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile bir otelde iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı)





2- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı 1. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine, üç ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- "Düşük işsizlik-düşük enflasyon" ikilemi Fed'i durdurmayacak

- Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet:

- "Fed'in politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltmesini bekliyorum"

- "Fed'in düşük işsizlik-düşük enflasyon ikilemi, 1999-2000 sıkılaştırma sürecinde yaşanana benziyor. Banka, o dönemde hızlı faiz artışının iş gücü piyasasının aşırı ısınması tehlikesine karşı uygun karşılık olduğuna karar vermişti"

(Şahin Oktay / Kocaeli) (Fotoğraflı / Görüntülü)





2- 67 yaşında tıp fakültesini 6 yılda tamamladı

- Samsun'da 46 yıldır eczacılık yapan, daha önce iki fakülte ve bir yüksekokul bitiren 67 yaşındaki Gönül Berker, şimdi de Tıp okumaya hazırlanıyor

- Eczanesini açmadan önce vekil öğretmenlik yaptığı dönemde ders verdiği öğrencisinin profesör olarak dersine girdiği Berker, sınıf arkadaşlarının "Gönül ablası" olarak çalışkanlığı ve azmiyle gençlere örnek oluyor

- Berker: "Torunum yaşındaki öğrencilerin arasında olmak beni genç hissettirdi. Ders çalışmayı, öğrenmeyi ve boş vakitlerimi eğitim alarak geçirmeyi seviyorum"

- Berker'in sınıf arkadaşı Alapala: "Hiçbir bütünlemeye ve uzatmaya kalmadı. 6 yılda fakülteyi bitirecek olması bizi çok etkiledi"



(Mehmet Kumcağız / Samsun) (Fotoğraflı / Görüntülü)









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