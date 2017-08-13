GÜNDEM / 13 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Expo Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenaze törenine ve Bafra Alaçamlılar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği güreş müsabakalarına katılacak.

(Samsun/12.48/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





GÜNCEL

1- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.

- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan, 20 kilometre yürüyüşte Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı finalde yarışacak.

(Londra/16.20) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de sezonun ilk haftasına Trabzonspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor, Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/Malatya/20.00/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasına Boluspor-Giresunspor, Samsunspor-Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor-Adana Demirspor, Gaziantepspor-Ümraniyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/Samsun/19.30/Balıkesir/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)





ÖZEL HABER





1- Maliye "e" uygulamalarda gaza bastı, milyarlarca lira cepte kaldı

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:

- "Gün geçtikçe elektronik uygulamalarımızı artırıyor, bürokrasiyi azaltıyor, işleri hızlandırıyor, vatandaşımıza daha iyi hizmet sunuyoruz”

- "Beyannamelerin yüzde 99,8’ini elektronik ortamda alıyoruz, şirketlerin mükellefiyet açılışlarını artık 2-3 günde değil, internet üzerinden anında yapıyoruz, tebligatları elektronik ortamda gönderiyoruz, defterleri ‘e’ ortamda tutuyoruz"

- "Bugüne kadar 57 bin şirket vergi dairesine gitmeden online olarak vergi mükellefi oldu, 2,8 milyon mükellefimize 11 milyon belge elektronik ortamda gönderildi. 4 milyon yoklama, e-Yoklama sistemiyle yapıldı, 63 bin mükellefimiz yaklaşık 1 milyar adet faturayı “e” ortamda alıp verdi, yaklaşık 16 milyar adet fatura elektronik ortamda saklandı, 148 milyon adet bilet e-bilet oluşturuldu"

- "Tüm bunlarla hem kamunun hem vatandaşımızın işleri hızlandı, etkinlik, verimlilik, vergi tahsilatı ve vergiye gönüllü uyum arttı, milyarlarca lira tasarruf edildi, milyonlarca ağaç kesilmekten kurtuldu"

(Zeynep Akyıl/Ankara)





2- Teşvik başvuruları tek çatıda toplanıyor

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ:

- "Bütün teşvik mekanizmalarıyla alakalı, illerde tek bir temas noktası oluşturmak çok önemli. Bunu önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz"

- "Bu sayede müracaat edeceksiniz ama kurum kurum dolaşmanıza gerek kalmayacak, biz sizin işinizi takip edeceğiz, birçok yere başvurmanız gerekmeyecek"

- "OHAL’in yatırımcılar açısından olumsuz hiçbir tarafı yoktur. Herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıların terörist unsurla bağı yoksa onlar için bir engel ifade etmiyor. Bu şekilde mağduriyet yaşadığını söyleyen varsa bize bildirsin"

- "Türkiye para kazanmak için iyi bir yer, bunu daha iyi hale getirmeye de kararlıyız"

(Bahattin Gönültaş/Ankara)





3- AİHM'e gönderilecek hakimi belirleme süreci standartlara uygun

- AİHM'de Türkiye adına görev yapacak hakimin belirlenmesi amacıyla yürütülen sürecin Avrupa Konseyi standartlarına uygun işletildiği ifade edildi

- Türkiye bu süreçte, sadece öz geçmişler üzerinden değerlendirmelerde bulunabilen ve adaylarla mülakat yapmaya yetkili olmadığı öğrenilen Danışma Panelinin, bağlayıcı olmayan görüşlerini dikkate aldı ve adayların uygun olmadığına ilişkin görüşüne direnmedi

- Avrupa Konseyi ile ilişkilere önem veren Türkiye, aday listesini, AİHM hakimini belirlemekle görevli AKPM'ye sunmayı da tercih etmedi

- AKPM milletvekillerinden oluşan AİHM Hakimi Seçme Komisyonunun adaylarla yapacağı mülakatın ardından Türkiye adına AİHM'de görev yapacak hakim AKPM Genel Kurulu'nda oylamayla belirlenecek

(Kemal Karadağ/Ankara)









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