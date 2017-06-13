GÜNDEM / 13 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.

(Ankara/11.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Piri Reis Üniversitesinde fahri doktora tevcih ve mezuniyet törenine iştirak edecek Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde Borisov ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/11.30/13.00/14.30/İstanbul/16.45/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesislerinin temel atma ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreni ile iftar programına katılacak.

(Şanlıurfa/16.15-19.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, partililerle iftar programına katılacak.

(Aksaray/18.00-20.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlenecek iftar programında 56 ülkeden 100'ü aşkın öğrenciyle bir araya gelecek.

(Ankara/20.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4 - TBMM Genel Kurulunda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya İş Adamları Derneğinin iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine, üç devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi ciro endeksi ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili gelişmeler izleniyor.





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye'de misafir bulunan muhacir alimlerle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017- Arama Kurtarma Tatbikatı, kara safhasıyla başlayacak.

(Girne) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenecek "Vefa" iftar programına katılacak.

(Eskişehir/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "8. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde sahnelenecek "Saraydan Kız Kaçırma" eseriyle başlayacak.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Uğur Işık'ın sanat yönetmenliğindeki Alaturka Records, "Vestel Gururla Yerli" konserleri kapsamında ramazana özel hazırlanan "Direklerarası Projesi"ni Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşturacak.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kastamonu Yolkonak 16-17 Yaş Kız Gençlik Kampı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Kastamonu/20.27) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- "Ekonomi beklenenden daha hızlı iyileşti"

- Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys:

- "Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi, ekonominin beklenenden daha hızlı iyileştiğinin kanıtı"

- ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom:

- "İkinci çeyrekte büyüme daha yüksek olursa sürpriz olmaz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- İstanbul'da 85 noktada yüzülebilecek

- İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner:

- "İl Yüzme Suyu Komisyonunca, ilimiz sınırları dahilinde 2017 yılı için 85 nokta yüzme alanı olarak belirlenmiştir. Yani İstanbul'da yüzme alanlarının tamamı yüzmeye uygundur"

- "Halkımızın, İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenmiş ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yayınlanmış yüzmeye açıkça izin verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı alanları tercih etmesi, sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz ediyor"

- "Analiz, anlık değerlendirme ve sezon sonu sınıflandırma sonuçları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 'http://yuzme.saglik.gov.tr/' adresli internet sitesi aracılığıyla güncel olarak paylaşılmaktadır. Yüzme alanlarını kullanacak vatandaşlarımızın sitede verilen bilgilere göre hareket etmeleri uygun olacaktır"

(Hatice Şenses/İstanbul)

3 - Bankaların bayram kredisi yarışı

- Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kredi kampanyaları düzenleyen bankalar, yüzde 1,23'ten başlayan faiz oranı, 48 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri sunuyor

- Geleneksel hale gelen bayram kredilerinin yanı sıra bazı bankalar da esnaf ve işletmelere yönelik kampanyalar düzenliyor.

(Hüseyin Demir/İstanbul)

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