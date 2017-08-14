GÜNDEM / 14 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.

- Başbakan Binali Yıldırım da partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ve AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında kamu işveren ve kamu görevlileri sendikaları heyetleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2023 Vizyonu Doğrultusunda Türkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü Ülke-Bölge Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinde basın açıklamasına katılacak, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ve beraberindeki heyeti makamında kabul edecek.

(Ankara/10.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)









KÜLTÜR SANAT

1- Anadolu Ateşi, "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- 23. Saraybosna Film Festivali devam ediyor.

(Saraybosna) (Fotoğraflı)









SPOR

1- Süper Lig'de sezonun ilk haftasının son maçında Galatasaray ile Kayserispor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftası, Elazığspor-Altınordu maçıyla tamamlanacak.

(Elazığ/20.00) (Fotoğraflı)









ÖZEL HABER

1- Mavi suların kurtarıcı elleri

- Batı Akdeniz'de 649 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapan DEGAK- 8 Timi, deniz kazaları ve boğulma olayları başta olmak üzere arama-kurtarma görevini icra etmek için zorlu eğitimlerden geçiyor ve her an göreve hazır bekliyor

- Türkiye'de bu yıl DEGAK timlerinin katıldığı 79 arama kurtarma operasyonunda 35 kişi kurtarıldı, 53 kişinin ise cesedi denizden alındı

- Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Önder Göksel:

- "Türk arama kurtarma bölgesi içinde kayıp kazazedelerin kurtarılması, teknelerin alabora olması sonucu karina içine sıkışan kazazedelerin çıkartılması kapsamında DEGAK timleri, yoğun dalış ve arama faaliyetleri icra ediyor"

(Levent Kişi -Süleyman Elçin/Antalya)

2- Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı

- Yerli mühendislerin alın teriyle yapılan, dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı, ürettiği elektrik enerjisiyle milli ekonomiye destek sağlıyor

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:

- "Elektrik üretmeye başladığımızdan bugüne kadar 20 milyar doların üzerinde getirisi olan bir projedir"

- "Bugüne kadar da 176 milyar kilovat saat elektrik ürettik. Bu, gerçekten Türkiye ekonomisi açısından bu büyük bir anlam ifade ediyor"

- "Burada kullanılan dolgu malzemesiyle Türkiye sınırlarının tamamını çevreleyen, neredeyse 8 metre yüksekliğinde, bir metre genişliğinde bir duvar örülebiliyor"

(Rauf Maltaş / Şanlıurfa)



3- Depremin 18. yılında kentsel dönüşümde yeni yapılanma bekleniyor

- Büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi'nin ardından riskli bina stokunun azaltılması yönündeki çalışmalar devam ederken gelinen süreçte inşaat sektörü temsilcileri, kentsel dönüşümde yeni yapılanmaya gidilmesini istiyor

- GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin:

- "Ülkemizde hayata geçirilen tüm düzenleme ve yapılanmalara rağmen hala depreme tam anlamıyla hazırlıklı olmadığımızı söyleyebiliriz"

- İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:

- "Yönetmelik ve yasalar, hem bireylerin hem de firmaların kişisel çıkarları nedeniyle istenildiği şekilde ve ölçüde kullanılamıyor"

- Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı:

- "2000 yılından sonra yapılan 5 milyon konut haricindeki 14 milyon konutun afet riski yönünden incelenmesi gerekiyor"

(Handan Güneş/İstanbul)











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