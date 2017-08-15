GÜNDEM / 15 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 17. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü imzalanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1 - 23. Saraybosna Film Festivali'ndeki etkinlikler takip ediliyor.

2 - Şarkıcı Kenan Doğulu, "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında konser verecek.

(İstanbul/21.00)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele, 5 karşılaşmayla başlayacak.

2- Medipol Başakşehir-Sevilla maçına doğru

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertliler, son çalışmasını yapacak.

- Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, basın toplantısına katılacak, İspanyol ekip 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çalışacak.

(İstanbul/18.30/19.00/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- DASK, depremler için güç birliğine gidiyor

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "DASK meydana gelebilecek büyük bir deprem sonrasında hasar tespit işlemlerinin hızlı şekilde yürütülebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından destek alacak"

- "Bakanlığın hasar tespit çalışmalarının çıktılarından DASK da faydalanacak, böylelikle kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacak"

- "Dünya uygulamalarıyla kıyaslandığında Türkiye'deki yüzde 45'lik sigortalılık oranı büyük bir başarı olsa da bu oranı artırmak ve vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek için Hazine Müsteşarlığımız çalışmalarına devam edecek"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- Depremin yıktığı Kocaeli yeniden doğdu

- 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde en ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlar, aradan geçen 18 yılda deprem yönetmeliğine uygun binlerce konuta kavuşmasının yanı sıra kentin dönüşümü ve teknolojik gelişimine de tanıklık etti

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu:

- "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden ciddi zararlar gören Kocaeli’miz, hükümetimizin ve Büyükşehir Belediye’mizin yoğun çalışmaları ile adeta yeniden hayata dönmüş ve dirilmiştir. Burada yaşanan sadece yıkılan bir kentin yeniden ihyası değil, aynı zamanda, bir kentin dönüştürülmesi, yeniden tasarlanması ve planlanmasıdır da"

- "TOKİ ile yaptığımız konut sayısı 21 bini buldu. Açtığımız bu yeni yaşam alanlarında hemşehrilerimize sadece ev sahibi yapmakla kalmadık, onlara sosyal bir çevre de sunduk"

- "Kentimizdeki mevcut yapıları tek tek kontrol ettik. Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etabı 3 Şubat 2006’da ilk tapuyu vatandaştan alarak başlattık. Pazarlık usulü ve en önemlisi de gönül rızası kazanılarak bu çalışmalar gerçekleştirildi hatta hemşehrilerimiz gecekondularını, davul zurna eşliğinde kendi elleriyle yıktı"

(Şengül Oymak/Kocaeli)

3- Sağlık için Türkiye'ye gelen yabancı daha fazla harcıyor

- Sağlık Stratejileri ve Sosyal Politikalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Turan Buzgan:

- "Türkiye'ye sağlık amacıyla gelen yabancı ziyaretçilerin kişi başı harcamaları tatil için gelenlere göre aşağı yukarı 10 kat daha fazla"

- "Türkiye'nin şu anda yıllık 2,5-3 milyar dolar civarında sağlık turizmi geliri bulunuyor. 2020 yılında bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolar seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz"

(Leyla Ataman Koyuncuoğlu/Antalya)









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