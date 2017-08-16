GÜNDEM / 16 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes Brown'un yanı sıra AB Dönem Başkanı olan Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas ile İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.00/11.45/12.30/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Estonya Başbakanı ve AB Dönem Başkanı Juri Ratas'ı resmi törenle karşılayacak, konuk Başbakan onuruna resmi öğle yemeği verecek.

- Yıldırım, Başiskele The Ness Otel'de düzenlenecek Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı ile Gölcük Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Gölcük Kongre Sarayı'nda AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ile Kavaklı sahilinde 17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30/13.00/Kocaeli/16.00/17.30/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı"na, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Gölcük Belediyesi Denizevler Konut Temel Atma Töreni"ne ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/15.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Bingöl/10.00/Tunceli/14.30/Elazığ/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ve Uysal Makine ve Ticaret AŞ'yi ziyaret edecek, İZTO ve EBSO yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İzmir/11.00/13.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, KKTC'de Başbakan Hüseyin Özgürgün'le görüşecek, Gelir ve Vergi Dairesi e-Vergi Otomasyon Sistemi açılış törenine katılacak.

(Lefkoşa/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 5 maçla tamamlanacak.

- Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Makedonya temsilcisi Vardar ile deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi II. Filip Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Sarı-lacivertliler, son çalışmasını statta yapacak.

(Üsküp/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda'nın Utrecht ekibi, Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Utrecht/19.00)





ÖZEL HABER

1- FETÖ'nün 3 ayaklı savunma stratejisi

- Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok:

- "Örgütlerin savunma stratejilerini, örgüt yöneticileri veya örgütü kullananlar belirler. FETÖ'yle ilgili geliştirilen strateji; inkar, başkasını suçlama ve komutanlarla irtibatlandırma şeklinde üç aşamalı."

- "Tamamı bunu uyguluyor ki bu da örgütsel bir davranış biçimi olarak değerlendirilebilir. Daha önce nöbetçi hakimlikte, savcılıklarda avukatlarıyla beraber verdikleri ifadeleri reddediyorlar. Kendi resmini 'Ben değilim.' diyecek kadar da bir ret içerisine giriyorsan bu bence örgütsel davranıştır."

- "Bunun Türkiye'de tutması mümkün değil. Zaten onlar da Türkiye'deki insanlara karşı bu söylemlerini geliştirmiyorlar. AB ülkelerine, Amerika'ya, kendilerine destek olan ülkelere karşı bu söylemlerini yapıyorlar."

- Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz:

- "Bunların ki subay tavrı, asker tavrı değildir. Bunlar kendi bağımsız düşünme yeteneklerini kaybetmiş, bir örgütten emir aldıkları için örgütün ilişki ağının dışına çıkamayan ve kendisi olamayan insanlar. Bilinçli olarak saptırıyorlar"

- "Örgütsel bağlarını açığa çıkarmamaya çalışıyorlar. Hiçbirisi 'Ben bu örgütün içine girdim, hata ettim.' demiyor. Çünkü kendilerine hala örgüt bakıyor. Bir organik bağ var, bu bağ koptuğunda maddi olarak zarara uğrar ve manevi olarak da bütün değer yargıları çöker."

(Hanife Sevinç/İstanbul)

2- "Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı"

- Yıkım Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut:

- "Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen 'Depreme tam olarak hazırız' diyemeyiz ama kentsel dönüşümde faaliyetler çok hızlı şekilde ilerliyor."

- "Bu yıl kentsel dönüşüm projesi inanılmaz hızla ilerlemeye başladı. Sadece bu yıl 60 bin binanın dönüşümünün yapılacağını öngörüyoruz."

- "Geçtiğimiz yıla kadar yapılan yıkımların oluşturduğu rakam yaklaşık 5 milyar lira seviyesindeydi. Sadece bu yıl 3 milyar liralık işlem hacminin olacağını düşünüyoruz."

(Eda Topcu/İstanbul)

3- ANALİZ - Trump'ın Amerikan iş dünyasıyla imtihanı

- Donald Trump'ın Amerikan iş dünyasının önde gelen liderleriyle fikir alışverişinde bulunmak için kurduğu Danışmanlar Konseyi'nde adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

- Hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından konseyden ayrılan üst düzey yönetici sayısının Trump'ın sert eleştirilerine rağmen 6'ya yükselmesi, iş dünyasındaki memnuniyetsizliğin arttığına işaret ediyor.

- Söz konusu durum, Rusya soruşturması, Kuzey Kore'nin tehditleri ve sağlık reformu fiyaskosuyla zor günler geçiren Trump'ın yeni imtihanının, Amerikan iş dünyasını destek vermeye ikna etmek olacağı değerlendiriliyor.

- Trump'ın göreve geldiğinden bu yana attığı tartışmalı adımlara rağmen Danışmanlar Konseyi'nden ayrılmayanların başında ise Amerikan savunma ve finans devlerinin yöneticileri geliyor.

(Gülbin Yıldırım/Washington)





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