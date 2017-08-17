GÜNDEM / 17 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşüyor.

(TBMM/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hakkari ve Van'da valilikleri ziyaret edecek ve DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak.

- Eroğlu, Van AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Hakkari/Van/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Mali Sanayi ve Kalkınma Bakanı Muhammed Ali el-İbrahim ile görüşecek.

(İzmir/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 18. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne ilişkin anma programları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- 23. Saraybosna Film Festivali takip ediliyor.

(Saraybosna) (Fotoğraflı)

2- Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında Uygur Sanat Tiyatrosu "Akidezadeler-Bir Tatlı Huzur" isimli oyunla Özgürlük Parkı Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

(İstanbul/21.00)





SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar yapılacak.

- Fenerbahçe, Makedonya'nın Vardar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Üsküp/21.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Mega projelere "deprem" ayarı

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi dev yapılar, her türlü rüzgar etkisine dirençli inşa edilmesinin yanı sıra 2 bin 500 yılda bir meydana gelebilecek büyük depremlerde bile ayakta kalabilecek şekilde tasarlanarak yapıldı"

- "Avrasya ve Marmaray tünelleri, İstanbul’da yaşanabilecek olası depremde en güvenli yerlerden biri olacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2-"Estonya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor"

- Estonya Başbakanı Juri Ratas:

- "Estonya, Türkiye'nin AB üyesi olmasını her zaman destekledi, desteklemeye de devam ediyor"

- "Eğer NATO masasında birlikte oturuyorsak, barışçıl bir dünyaya ilişkin ortak tutum ve anlayışa sahipsek eminim Türkiye ve AB arasında da denge ve çözümü bulabiliriz"

- "Mülteci konusu gündemizde. Estonya'nın AB dönem başkanlığında da en önemli ve öncelikli konulardan biri"

- "İş ve ekonomi alanındaki işbirliğimizin daha da artacağını umuyorum. İyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu - Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Borsadaki bankaların ilk yarı karı yüzde 33 arttı

- Borsada işlem gören 9 mevduat bankasının net karı, bu yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artarak 16 milyar 962 milyon lira oldu

- Bankaların öz kaynakları haziran sonu itibarıyla 213 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti

- Borsadaki bankalar arasında net karın lideri Garanti Bankası, karını en çok artıran da Şekerbank oldu

- Ziraat'in ilk yarıda 4,3 milyar lira olan net karı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam karının yaklaşık 4'te birine denk geliyor

(Murat Birinci/İstanbul)













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