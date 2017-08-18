GÜNDEM / 18 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





- Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kahramankazan yolu temel atma törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Darülaceze sakinleriyle bir araya gelecek, otizm temalı "Farkında mısınız" Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik, Belediye ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, yapımı devam eden yatırımları ve planlanan projeleri yerinde inceleyecek.

(Bayburt/11.15-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesislerinin toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Yozgat/10.30/Kırıkkale/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında katılımcı ülkelerin heyet başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyecek, Türk-Rus İş Forumu'na katılacak.

- Özlü, Sri Lanka Uluslararası Ticaret Bakanı Sujeewa Senasinghe, Myanmar Ticaret Bakanı Than Myint ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşecek, fuarın açılışına iştirak edecek.

(İzmir/09.30/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ülke-Bölge Çalışmaları Uzmanlığı alanında öğrenim gören öğrencilerle toplantı yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Battalgazi Mahallesi'ndeki muhtarlarla ile bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesinin 44 Proje Tanıtım Töreni'ne katılacak, Yeşilyurt ilçesindeki köyleri ziyaret edecek, Çat Barajı ve Şerefhan Deresi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyecek.

(Malatya/09.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, esnaf ile bir araya gelecek, şehirde yapımı devam eden ve planlanan projeleri inceleyecek.

(Bayburt/11.15-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, 2017 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB, temmuzda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı)





KÜLTÜR SANAT

1- Esenler Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yazlık Sinema Günleri Perihan Savaş'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda başlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 2. hafta, Denizlispor-İstanbulspor, Manisaspor-Samsunspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Denizli/19.45/Manisa/21.45) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Belediye mezarlığında teröristler için sözde "şehitlik" oluşturmuşlar

- Van'da belediyeye ait mezarlığın bir kısmını ölen PKK'lıların defnedildiği sözde "şehitliğe" dönüştürdükleri, kamu malı statüsündeki belediye araçlarının terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları gerekçesiyle eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında dava açıldı

- İddianamede, ölen terör örgütü mensubu yakınlarına "PKK'da iken şehit düşenlere Yenimahalle Mezarlığı'nda yer yapmışız, hepsini oraya defnediyoruz, senin oğlunu da oraya defnedeceğiz" denildiği belirtilerek, cenazelerin defnedilmesinde ailelerin inisiyatif kullanmalarına izin verilmediği vurgulandı

(Ekip/Van)

2- "Yargılamalardaki inkar, oyalama taktiği"

- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu:

- "Yargılamalardaki inkar meselesi, örgütsel davranışı netleştiriyor. Bu davranış, davaları siyasallaştırıp, uzatabilmenin, oyalayabilmenin bir taktiği olarak öne çıkıyor"

- " 'Burada insan hakları ihlali, adil yargılama konusunda eksiklikler, hatalar yapılmıştır' propagandası için malzeme taşıma derdindeler ama ben yargımıza güveniyorum"

- "FETÖ için 2019'a kadar yeni bir siyasi kulvar yapılandırılabilirse, mevcut siyasi partilerden de olabilir bu, bu kendileri açısından bir nefes kanalı olacak, bir motivasyon kaynağı olacak"

(Güç Gönel/İstanbul)

3- 434 bin lirayı bile bankada unuttular

- Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan 498 bin 341 hesapta unutulan 83 milyon lira TMSF'ye devredildi

- Unutkanlar arasında en talihsizi, bankada 434 bin lirası kalan mudi oldu

- Zaman aşımı listesindeki müşterilere tanınan süre zarfında sadece 30,5 bin hesap sahibi, bankalara başvurarak parasını aldı

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)





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