GÜNDEM / 19 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Denizli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Konya Lojistik Merkezi'nin temel atma törenine katılacak.

- Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Singapur'a hareket edecek.

(Konya/17.30/Ankara/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Çalıştayı'na iştirak edecek.



(Yozgat/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

(Yozgat /11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, "Dünya İnsani Yardım Günü" etkinlikleri çerçevesinde, BYEGM ile AFAD'ın BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman ve Diyarbakır'da DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak.

(Adıyaman/09.00-11.00/Diyarbakır/14.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin Baskil ve Kovancılar ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Elazığ/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, Konya Lojistik Merkezi ve YHT Garı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Konya/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





GÜNCEL

1- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kızılcahamam'da toplanacak Eğitim-Bir-Sen Başkanlar Kurulunda, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT



1- Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin eserlerinin yer alacağı sergi, Eminönü'deki Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)





SPOR



1- Süper Lig'de 2. haftaya Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir, Bursaspor-Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Karabük/19.00/Bursa/19.45/Sivas/Ankara/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 2. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok, Giresunspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.

(Elazığ/19.30/Giresun/20.00/Adana/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Berlin/20.30)

4- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, İsrail'de katıldığı özel turnuvadaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/20.00) (Fotoğraflı)

5- 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- "Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB. AB'nin kendi değerleri var. Biz, AB ile ticaretin mümkün olduğunca geliştirilmesinden yanayız"

- "(Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları) Bu tip engellemeler veya siyasi şantajların ticaretin önünde engel oluşturmaması lazım ve iş dünyasını cezalandırır bir hale gelmemesi lazım. Dolayısıyla bu tip açıklamaları ben her zaman ifade ettiğim gibi talihsizlik olarak görüyorum"

(Emrah Gökmen/Malatya)

2- Genişbant Eylem Planı ile operatörlere fiberde yatırım desteği

- BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan:

- "(Operatörlerin fiber yatırımları) Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın açıklanması ile birlikte bu konuda çok daha iyi bir noktaya gidiyor olacağız"

- "Eylem Planı'nın açıklanması ile yatırımın önünün daha fazla açılacağını düşünüyorum. Tüm operatörlerimizdeki yatırım azmini, şevkini daha da önlerini açarak sağlamak istiyoruz. Operatörlerin sorunu Eylem Planı'nın açıklanması ile birlikte çözülecek"

- "İstanbul'da olası bir depreme karşı da tüm operatörlerimiz hazırlıklı"

- "Mobildeki şikayetlerin büyük oranı katma değerli servislere yapılan istenmeyen abonelikti. Düzenlemenin devreye girmesi ile birlikte bu şikayetler adeta kesildi. Katma değerli servislerle ilgili düzenleme amacına ulaştı"

(Eda Topcu/İstanbul)

3- Sahada kazandılar, borsada kaybettiler

- Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, Süper Lig'in başlamasıyla ilk maçlarında puan kazanmalarına karşın 11 Ağustos-18 Ağustos arasındaki haftalık dönemde yatırımcılarına kaybettirdi

- Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, söz konusu dönemde yüzde 5,15 düşüşle hisseleri yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu

- Söz konusu haftada yatırımcısına en az kaybettiren ise yüzde 1,33 ile Galatasaray olarak belirlendi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)





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