GÜNDEM / 19 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı olağan il kongrelerine katılacak.

(Bayburt/13.00/Gümüşhane/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Fatih Camisi'ndeki törene iştirak edecek.

(İstanbul/12.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanayicilerle bir araya gelecek, AK Parti Merkez İlçe Kongresine katılacak.

(Adıyaman/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Horasan ve Pasinler olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Erzurum/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi'nin tanıtımına katılacak, Gebze Köşklü Çeşme Kadın ve Eğitim Merkezini ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Belediye ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanması törenine, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve işadamlarıyla toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Kongresine iştirak edecek.

(Karabük/11.00/11.45/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görevinden istifasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftasına, Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği-Kayserispor, Trabzonspor-Osmanlıspor, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Ankara/14.00/Trabzon/16.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hentbolda Kadınlar EHF Kupası 3. tur rövanşında Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın Vaci takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta, Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ-Anadolu Efes, Muratbey Uşak-Banvit maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/13.00/Eskişehir/15.15/Bursa/17.00/Uşak/19.30) (Fotoğraflı)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçıyla sona erecek.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 10. haftasında, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Arkas Spor, Beşiktaş-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası ve Halkbank-Maliye Piyango karşılaşmaları oynanacak.

(Gümüşhane/12.00/ İstanbul/14.00/15.00/Afyonkarahisar/Manisa/15.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 1. Lig'de 12. haftaya, Samsunspor-Adanaspor, Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor, Altınordu-Akın Çorap Giresunspor, Çaykur Rizespor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Samsun/Balıkesir/13.00/İzmir/15.30/Rize/18.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında 4 maç yapılacak.





ÖZEL HABER

1- "Mali disiplin ve istikrardan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "(Moody's'in Türkiye analizi) Bugün itibarıyla da esasında yapmış olduğu değerlendirmeler doğru bana göre de yeterli değil. Türkiye bunun daha ötesini başardı"

- "Güçlü mali disiplinimiz, bankacılık yapımız, reel sektöre vermiş olduğumuz destekler ve iç talebin canlanmasına yönelik atmış olduğumuz adımlar gerçekten Türkiye'nin kısa zamanda her yapılan operasyonun arkasından toparlanmasına vesile oldu"

- "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mali disiplin ve istikrardan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla bu anlamıyla da biz güçlü, şoklara karşı dayanıklı yapımızı devam ettireceğiz. 2018 önümüzdeki üretimin yatırımın daha bol olduğu bir yıl olarak görünüyor"

(Emrah Gökmen/Malatya)

2- Türkiye'nin ilk uydu merkezi kapılarını AA'ya açtı

- TAI bünyesinde kurulan Türkiye'nin tam kapsamlı ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi

- Kütlesi 5 tona kadar olan birden fazla uydunun aynı anda montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği merkezde, Türksat 6A'nın üretimi yapılacak

(Arife Yıldız Ünal-Ankara)

3- "Ayla" manevi babasına özlemini anlattı

- Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı Ayla filminin gösterimi sürüyor

- Türk askerlerinin koyduğu "Ayla" ismiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim:

- "Ömrümü hep onu özleyerek geçirdim. Ondan ayrı yılların ardından tekrar görüştüğümüzde çok yeni duygular yaşadım ve çok mutlu oldum. Harika duygular yaşadım. 2010 yılında kavuştuk ve ondan sonra iki üç defa daha buluştuk, buluşmadığımız yıllarda ise birbirimize mektuplar yazdık"

- Ayla'nın çocukluğunu canlandıran Koreli oyuncu Seol:

- "Ayla filmini çekmek çok eğlenceliydi. Savaş sahnelerinden hiç korkmadım. Çekimlerde çok eğlendim"

- Filmde Süleyman Astsubay'ı canlandıran Hacıoğlu:

- "Filmin gişe başarısının daha da iyi olacağına inanıyoruz. Bundan sonra insanlar özellikle yapımcılar, gerçek hikayeler üzerine büyük projeler gerçekleştirsinler ki seyircilerimiz de daha iyi filmlerle buluşabilsin"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



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