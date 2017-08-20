GÜNDEM / 20 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Singapur'daki temasları izleniyor.

(Fotoğraflı/Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hacılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni, Büyükşehir Belediyesi Fuzuli-Çevre Yol Bağlantısı Alt Geçit Temel Atma Merasimi, DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Kayseri/13.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin Söğüt ve Pazaryeri ilçe kongrelerine katılacak, engelli, yaşlı, şehit ailesi ev ziyaretleri gerçekleştirecek, il başkanlığını ziyaretinin ardından akşam yemeğine iştirak edecek.

(Bilecik/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke-Mara'daki Kırobası ile Mezitli'deki Fındıkpınarı yayla programlarına katılacak.

(Mersin/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak, "Formulaz" etkinliklerine katılacak.

(Rize/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 2. haftaya Kayserispor-Göztepe, Fenerbahçe-Trabzonspor, Antalyaspor-Akhisar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/20.00/İstanbul/Antalya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Ligi'nin 2. haftasında Eskişehirspor-Elazığspor, Altınordu-MKE Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor müsabakaları yapılacak.

(Eskişehir/19.45/İzmir/20.00/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)

4- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Berlin/18.00) (Fotoğraflı)

5- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, İsrail'de katıldığı özel turnuvadaki ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Tel Aviv/20.00)

6- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 8. ayak yarışı Almanya'da koşulacak.

(Klettwitz/12.30)





ÖZEL HABER

1- İhracatçı yeşil pasaportla "kanatlandı"

- Ekonomi Bakanlığınca 15 Ağustos 2017'ye kadar yeşil pasaport verilmesi için 5 bin 44 firma yetkilisinin başvurusu onaylanırken, başvuruların illere göre dağılımında ilk sırayı yüzde 44,2 ile İstanbul aldı

- Yeşil pasaport kullanan ihracatçılar ise vize bekleme süresini ortadan kaldırarak hareket kabiliyetlerini ve yurt dışı ziyaretleri artıran uygulamadan memnuniyetlerini ifade etti

- İlk yeşil pasaport alan ihracatçılardan İbrahim Uzunoğlu:

- "Yeşil pasaport hareket kabiliyetimizi artırdı, bu sonraki dönemde ihracatımıza mutlaka yansır"

- İhracatçı Mustafa Kemal Özdemir:

- "Yeşil pasaport hızımızı artırdı. Daha çok ülkeye gitmemize imkan sundu"

(Seval Ocak Adıyaman/Ankara)

2- ANALİZ - Finans merkezi Londra kara paranın da merkezi

- Dünyanın en büyük finans merkezi Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor

- Uluslararası Şeffaflık Örgütünün tahminlerine göre her yıl yaklaşık 23 ila 57 milyar İngiliz sterlini tutarındaki kara para Londra üzerinden aklanıyor

- İngiliz Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu, yüzlerce milyar sterlinin ülkedeki bankalar ve iştirakleri üzerinden aklandığını değerlendiriyor

- İngiliz İçişleri Bakanlığının oluşturduğu özel komisyonun raporunda Londra’daki gayrimenkul sektörünün yılda yaklaşık 100 milyar sterlin seviyesinde kara paranın aklanmasında kullanıldığı belirtiliyor

(Gökhan Kurtaran/Londra)

3- Kartlar cüzdandan yuva için çıktı

- Bu yılın ilk yarısında kuyum ve mobilya sektörüne yönelik banka ve kredi kartlarıyla 17,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı

- Son 5 yılda mobilya ve kuyum sektöründe kartlarla yapılan harcama tutarı 160 milyar liraya dayandı

- Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların önemli bir bölümü düğün dönemlerine denk gelen yılın 2'nci ve 3'üncü çeyreğinde gerçekleşti

(Murat Birinci/İstanbul)









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