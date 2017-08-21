GÜNDEM / 21 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanından Ürdün'e hareket edecek. Erdoğan, Ürdün'de Kral 2. Abdullah tarafından El-Hüseyniye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, 2. Abdullah ile yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/11.00/Ürdün) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'a resmi ziyaret kapsamında, Türkiye-Singapur İş Forumu'na ve "Singapore Lecture" konferansına katılacak.

(Singapur) (Fotoğraflı/Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı devir teslim törenine katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Müfredat Bilgilendirme Toplantısına" katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonunda "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Servet Yılmaz, düzenlenecek törenle görevini Mahmut Karaaslan'dan devralacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- "6. Uluslararası Klarnet Festivali"nin basın toplantısı Ritz Carlton Hotel'de yapılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Zorlu Performans Sanatları Merkezinin yeni sezon tanıtım lansmanı Zorlu PSM'de yapılacak

(İstanbul/20.00)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 71, 75, 85 ve 98 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak. Türkiye adına 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Metehan Başar ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan ile karşılaşacak.

(Berlin/14.30) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig'de 2. hafta Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.

(Konya/21.45) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'de 2. haftanın son maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı)

5- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda İspanya temsilcisi Sevilla ile 22 Ağustos Salı günü oynayacakları rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli takım son antrenmanını aynı statta yapacak.

(Sevilla/19.30/20.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- "Türk lirasının güçlü ve istikrarlı seyretmesini bekliyorum"

- Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash:

- "Türk lirasının yılın geri kalanında istikrarlı ve güçlü seyretmesini bekliyorum"

- "Türkiye halihazırda Türk lirasında yaklaşık yüzde 11-12 seviyesinde getiri sunuyor. Bu da yabancı yatırımcılar için çekici"

- London Capital Group Kıdemli Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya:

- "ABD Merkez Bankası cephesinde faiz artırma beklentilerinin belirgin şekilde geri çekilmesi, yıllık enflasyon trendinde görülen hafifleme, cari ve bütçe açığının kontrol altına alınması gibi faktörler Türk lirasını pozitif yönde etkileyebilir"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

2- "Türkiye'de e-ticaretin yüzde 30'u kaçak"

- Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi:

- "Şu anda e-ticaretin yüzde 20'si yurt dışından kaçak. Buna yüzde 10'luk sosyal medya kaçağını da koyarsak Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 30'u kaçak. İleride bu yüzde 40 kaçağa kadar gidecek"

- "Alibaba.com, AliExpress, ürünleri direkt posta yoluyla gönderiyor. Türkiye'deki gümrük mevzuatını da bildikleri için 30 avroluk bir şey aldığınızda gönderirken 30 avro yazmıyorlar, 'hediye' yazıyorlar. Gümrükten de bu şekilde geçiyor. Gümrükleri aldatıcı bir politika izliyorlar"

- "Sosyal medyadan yapılan satışlar kendi başına yasal e-ticaretten daha fazla büyüyor. Bu yüzden önlem alınması lazım. Orada korumasız bir büyüme var"

- "2017'de e-ticarette yüzde 30-35 bandında bir büyüme bekliyoruz"

(Eda Topcu/İstanbul)

3- Ahıska Türklerinin son kafilesi öz vatanlarına kavuşuyor

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin ülkeye getirilmesi planlanan son kafilesi olan beşinci kafilesinin ilk grubundaki 104 aile gelecek ay Erzincan'a getirilecek

- Üzümlü ilçesindeki TOKİ Konutları'na yerleştirilecek beşinci Ahıska Türkü kafilesinin bir süre sonra ikinci grubunun da gelmesiyle, soydaşların ilçeye 2 yıldır süren göçü tamamlanacak

- DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar:

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan bu göçü Erzincan Üzümlü'de bitirmiş olacağız"

(Yakup Bakar/Erzincan)

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