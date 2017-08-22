GÜNDEM / 22 AĞUSTOS 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. Muhtarlar Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için bulunduğu Singapur'daki temaslarının ardından Vietnam'a geçecek.

(Singapur) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ziyaretinin ardından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi temel atma törenine iştirak edecek.

(Bilecik/11.00/Bursa/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilikler ve Belediye Başkanlıklarını ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ile ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenlerine katılacak.

(Niğde/Aksaray/09.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, epilepsi hastası Kadir Kaya'yı tedavi gördüğü Dışkapı Çocuk Hastanesi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, bu yılın ilk yarısına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine Müsteşarlığı, 2 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

(Ankara)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu temasları kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüşecek.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Gabriela Cowperthwaite'nin yönettiği "Sadakat Yolunda" filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapılacak.

(İstanbul/10.30)





GÜNCEL

1- Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında varılan anlaşmanın imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.



- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 59, 66, 80 ve 130 kilolarda madalyalar sahibini bulacak.



- Türkiye adına 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 80 kiloda Aslan Atem ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.



(Paris) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanşlar 5 maçla başlayacak.



- Medipol Başakşehir, 2-1 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.

(Sevilla/21.45) (Fotoğraflı)

3- Futbolda Türkiye Kupası 1. tur maçları yapılacak.





ÖZEL HABER

1- Bayram tatilinde 7 büyük havalimanından 42 bin uçak havalanacak

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"Kurban Bayramı tatilinin sezonun son tatili olması nedeniyle önceki yıllara göre daha fazla aracın yollarda olmasını bekliyoruz"

- "Havayolunu tercih eden vatandaşlarımız için 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçak kalkış-iniş yapacak"

- "Bu sürede yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak, YİD köprüleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak"

- "Otobüs firmalarına, artan yolcu talebini karşılamak amacıyla B2 ve D2 yetki belgeli araçları kullanabilme izni verildi. Ankara-İstanbul arası ilave YHT seferleriyle de 2 bin 454 kişilik yolcu kapasitesi sağlanacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması hakim karşısına çıkıyor

- Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına yarın Silivri'de başlanacak

- Sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezasının istendiği iddianamede, eski vali Mutlu'nun FETÖ üyeleriyle iltisaklı olduğu, eski emniyet müdürü Çapkın'ın personel atamalarını örgütün stratejileri doğrultusunda gerçekleştirdiği belirtiliyor

(Hanife Sevinç/İstanbul)

3- "Vizeler olmasa 8,5 milyon Türk turist Yunanistan'a gelir"

- Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Lisandros Tsilidis:

- "Teorik olarak, eğer Yunanistan vizesiz bir şekilde Türk turistleri alırsa veya Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkanı sağlanırsa Yunanistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısının 8,5 milyonu bulacağını düşünüyorum"

- "Bu yıl turist sayısının 30 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yeni bir rekor kırmayı umuyoruz. Her şey yolunda ilerliyor. Ön rezervasyonlarda beklediğimizden daha iyi bir durumdayız"

- "Türkiye'de turist sayısı yeniden 2014'teki sayılara yaklaşıyor. Bu sırada, biz de 7 yıl önceki turist sayısının iki katına ulaşıyoruz. Bu gösteriyor ki, Türkiye turizmde sorun yaşıyor diye biz kazanıyoruz diye bir şey yok. Yunanistan'da turizmin artışı ile Türkiye'de düşüşü ilişkilendirmek masaldan ibaret"

(Furkan Naci Top/Atina)













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