GÜNDEM / 23 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Savunma Bakanı James Mattis'i, AK Parti Genel Merkezi'nde Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Al Attiyah'ı kabul edecek.

(Ankara/13.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Vietnam'daki temasları izleniyor.

(Hanoi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.00/16.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dünya Turizm Örgütü Avrupa Bölgesel Komisyonu'na üye büyükelçi ve temsilcilerle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Salih Merdad'ı makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TOBB ETÜ'de Teknoloji Merkezi Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkları arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreni, TAEK-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının açılışına katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) Genel Müdürü Mahmut Kayacık, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2016 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri ile bu yılın ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenleyeceği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarını, kurbanlık hayvan varlığını ve üreticilerin beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşecek ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelecek.

- Çavuşoğlu, daha sonra Erbil'e geçerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek.

(Bağdat/Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Saraybosna'daki temasları kapsamında, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret edecek, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Mirko Sarovic ve Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman Bakanı Semsudin Dedic ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 55, 58, 63 ve 75 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 55 kiloda Bediha Gün, 58 kiloda Ayşe Vatansever, 63 kiloda Hafize Şahin, 75 kiloda da Yasemin Adar mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Vodafone Park'taki Kartal Yuvası'nda imza gününe katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Berlin/20.30) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanşlar 5 maçla tamamlanacak ve gruplarda mücadele edecek ekipler belli olacak. (Fotoğraflı)

5- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın oynayacakları rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Fenerbahçe ile yarın oynayacakları rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Vardar, Ülker Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Futbolda Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.30)





ÖZEL HABER

1- AB ülkelerinin yatırım adresi yine Türkiye

- AB ülkelerinden Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 1,7 milyar dolardan 2,7 milyar dolara yükseldi

- Türkiye'ye yönelik toplam uluslararası doğrudan yatırımın yüzde 66'sı AB ülkelerinden gelirken, Hollanda'nın yatırımı söz konusu dönemde yüzde 104 artarak 821 milyon dolara çıktı

- Bu yılın ilk yarısında Körfez ülkelerinden yatırım yüzde 322 yükselişle 561 milyon dolara ulaştı

(Seval Ocak Adıyaman/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Borsa yönünü yeniden yukarı çevirdi

- ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin ardından 110.000'li seviyelerden düşüşe geçen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarının etkisiyle tekrar yükselişe geçti

- Stratejist Cüneyt Paksoy:

"Yükselişe dönebilmek için 110.000'in üzerinde kalıcı olması, 111.500 ara direncinin geçilerek kanal direnci ve hedefi olan 113.000-115.000 aralığına doğru bir hareketin başlaması gerekir"

- İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu:

"Endeks, muhtemelen pozitif havasını önümüzdeki dönemde koruyacak. 105.800 seviyesi üzerinde dalgalanmalar devam edecek diye düşünüyorum. İlerleyen süreçte yeni rekor seviyeler görebiliriz"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

3- "Maydos"ta Tunç Çağı'na ait sur duvarı bulundu

- Eceabat'taki Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarında Tunç Çağı'na ait sur duvarı, alet edevat ve fosiller ortaya çıkarıldı

- Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı

"Tunç Çağı'na ait bir surun uzun bir kısmını ortaya çıkardık. Önünde bir yol bulduk. Önümüzdeki yıllarda bu yolu da takip ederek yerleşimin girişini bulmayı hedefliyoruz"

- "Açılan bir çukurun içerisinde 15 adet kilden bir ayak, onun üzerinde bir platform, bu platformun yanında çeşitli kaplar ve demirden yapılmış bir orak bulduk. Burasının güncel işlerin yapıldığı bir alan olduğunu tespit ettik. Ağırşak taştan aletler ve taş baltalar bulduk"

(Bülent Ersöz / Çanakkale) (Fotoğraflı / Görüntülü)









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