GÜNDEM / 23 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Bartın ve Karabük'te partisinin olağan il kongrelerine katılacak, valilikleri ziyaret edecek.

(Bartın/13.00/15.00/Karabük/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

(Ankara)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı ve üyeleri ile bir araya gelecek, partisinin yeni il binasının açılışını yapacak.

(Kocaeli/11.30/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Yakutiye ve Palandöken ilçe kongrelerine katılacak.

(Erzurum/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Bursa/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce yıl sonu değerlendirme ve yatırım programı toplantısına ve Düzce Üniversitesinde teknopark açılışına iştirak edecek.

(Düzce/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Darende İlçe Kongresi'ne, Kayseri'de Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni ile Kayseri Sanayi Odasının Sanayi Gecesi'ne katılacak.

(Malatya/11.00/Kayseri/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mezitli ve Erdemli ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Mersin/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan kararın ardından gelişmeler izleniyor.



(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor-Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş ve Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/Sivas/16.30/Konya/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 17. haftası, İstanbulspor-Elazığspor, Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor, Eskişehirspor-Adanaspor ve Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçlarına sahne olacak.

(İstanbul/Gaziantep/13.00/Eskişehir/Adana/15.30) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka-Trabzonspor, Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehir Basket-TOFAŞ maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.00/Eskişehir/20.15) (Fotoğraflı)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bornova Beckerspor-BOTAŞ, Adana ASKİ-Galatasaray, OGM Ormanspor-Canik Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.

(İzmir/Adana/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçları TVF Başkent Salonu'nda yapılacak. Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Adana'da devam ediyor.

(Adana/19.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig 13. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1-Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "İşletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için 31 Aralık'a kadar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kayıt ve bildirim işlemlerini tamamlamaları gerekiyor"

- "Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak"



(Ayşenur Sağlam/Ankara)



2- TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - Dicle'de hayata dokunan projeler yatırıma dönüştü

- Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Dicle Belediyesi tarafından ilçenin yıllardır hasret kaldığı belediye hizmetleri eksiksiz sunuluyor ve yaşama dokunan projeler bir bir yatırıma dönüşüyor

- İlçenin sosyal, sportif, kültürel ve ekonomik açıdan gelişimini sağlayacak projelerle, ilçe sakinlerine konforlu bir yaşam olanağı sağlanıyor

- Belediye Başkan Vekili Alparslan Kılıç:

- "İlçemiz terörle değil, sosyal, kültürel faaliyetler, kalkınma ve gelişmeyle anılmak istiyor"

- "10 yıl belki de daha fazla sürede kazandırılamayan yatırım ve hizmetleri 10 ay gibi kısa sürede ilçeye kazandırabilmenin hazzını yaşıyoruz. İnsanlarımız için gönderilen parayı yine insanlarımızın hizmetine harcıyoruz"

(Hasan Namlı/Diyarbakır)

3- Vergisine sadık mükellefler indirimle rahatlayacak

- Maliye Bakanlığınca 1 Ocak'tan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulanacak

- Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak

- Söz konusu düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekecek

- Bakanlar Kurulu söz konusu indirim oranını ve tutarını iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak

(Zeynep Akyıl-Merve Özlem Çakır/Ankara)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.