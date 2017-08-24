GÜNDEM / 24 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/12.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 2 bin 545 engellinin atama törenine katılacak.

(Ankara / 11.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılışına ve bazı etkinliklere iştirak edecek.

(Sivas / 11.00 - 17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ukrayna'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun vereceği resepsiyona iştirak edecek.

(Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2016 yılı yaygın eğitim faaliyetleri verileri ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistikleri ile ağustos finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara /14.30)







DÜNYA DİPLOMASİ



1-Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







KÜLTÜR SANAT

1- Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi'nde "Kuchipudi" klasik dans resitali düzenlenecek.

(İstanbul/19.15)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te sürüyor. Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda 48, 53, 60 ve 69 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 48 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Sümeyye Sezer Zeybek, 60 kiloda Derya Bayhan mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları yapılacak ve gruplarda mücadele edecek takımlar belli olacak.

- Fenerbahçe, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Ülker Stadı'nda Makedonya temsilcisi Vardar'ı ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

(Monaco/19.00) (Fotoğraflı)

4- 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ülker Sports Arena'da Ukrayna ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Gözler, Yellen ve Draghi'nin Jackson Hole'da yapacağı konuşmada

- Küresel piyasalarda nefesler, Fed Başkanı Yellen ve ECB Başkanı Draghi'nin "Jackson Hole” konuşmaları için tutuldu

- Yellen ve Draghi'nin para politikaları hakkında yeni ipucu verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor

- Brookings Enstitüsü'nün Hutchins Mali ve Parasal Politikalar Merkezi Direktörü David Wessel:

"Fed zaten bilanço küçültme programına eylülde başlamayı planladığını çok açık bir şekilde ortaya koydu. Aralıkta bir kez daha faiz artırma ihtimalini ise masada tutuyor. Yellen'ın bunları tekrar etmek ya da farklı bir şey önermek için bir nedeni olduğunu zannetmiyorum"

- "Draghi'nin Avrupa'daki parasal genişlemenin sona ermesine ilişkin sinyaller verebileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor ancak bunun çok sık konuşulması avronun değerinin yükselmesine neden olabilir. Draghi'nin bundan kaçınacağını düşünüyorum“

- Moody's Analytics'in Başekonomisti Mark Zandi:

"Yellen, konferansı küresel ticaret, göçmenlik ve yatırımlara yönelik bariyerleri yükseltmeye çalışan liderlere karşı çıkmak için bir fırsat olarak değerlendirebilir"

- TD Securities:

"Yellen'ın, finansal istikrarın Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrar hedeflerine ek olarak üçüncü bir sorumluluk olarak değerlendirilmesi görüşüne prim verme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Piyasalar, bu tür açıklamalardan şahin mesajlar çıkarabilir"

(Gülbin Yıldırım/Washington)

2- "Hizmet ve kaliteyi artırmak için 'ombudsmanlık' önemli bir imkan"

- Osmanlı'dan günümüze uzanan ve son yıllarda AB müktesebatıyla Türkiye'de kurumsallaşan ombudsmanlık, hukuki anlamda anayasal ve özel bir kanunu olması sebebiyle hizmet ve kaliteyi artırmak için önemli bir imkan sağlıyor

- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:

"Türkiye artık kabına sığmıyor. Türkiye artık eski Türkiye değil, hinterlandı genişliyor. Türkiye'den umut bekleyen değişik coğrafyadaki insanlar var. Dolayısıyla biz kendi yönetimimizi en iyi yönetim haline getireceğiz"

- "2023'te dünyanın en iyi ilk 10 ekonomisi arasında dünyadaki yönetimde olabilmek için mutlaka hizmet kalitemizi artırmamız gerekiyor. Kamu ve sağlık hizmetlerini ile eğitim kalitesini artırmak için ombudsmanlık önemli bir imkan"

(Muhammet Mutaf / Erzurum) (Fotoğraflı / Görüntülü)

3- Türk Kızılayı bayramı fırsata çevirecek

- Kurban Bayramı öncesinde kan stoğunu artırmak isteyen Türk Kızılayı, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde görev yapacak

- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Bayram tatiline özel olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu beldelerin, merkezlerin tamamında kan bağış stantlarımız olacak"

(Mehmet Akif Parlak / Gaziantep) (Fotoğraflı / Görüntülü)











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