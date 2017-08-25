GÜNDEM / 25 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis personeliyle bayramlaşacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nde 300 ambulansın dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış töreninde ve Sorgun'da Başakşehir Kolejinin açılışında yer alacak.

(Yozgat/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezini inceleyecek, Sular Vadisi Doğa Parkı temel atma merasimine katılacak, 800 dairelik Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulunacak, Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslim törenine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeni binasının açılış merasimine iştirak edecek.

(Bursa/12.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Zafer Bayramı müjdelerini açıklayacak, Giresunlular Şehitliği Kültür Evi ve Mescit açılış merasimine iştirak edecek, İscehisar ve Şuhut'ta Zafer Haftası kapsamındaki kutlamalara katılacak.

(Afyonkarahisar/14.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 22. Uluslararası Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Etkinliğine iştirak ediyor.

(Karaman/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin sanayi işgücü girdi, ticaret ve hizmet endeksleri ile ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılacağı Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, iki ülkenin dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler yapacak, Turkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin kançılarya binasının açılışına katılarak Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer)

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)





GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi mezuniyet töreni, TİKA Konferans Salonunda yapılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya Müzesi'nde incelemelerde bulunacak ve basın mensuplarına bilgi verecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde serbest stil 57, 61, 86 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 57 kiloda Süleyman Atlı, 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 86 kiloda Selim Yaşar ile 125 kiloda Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- Dünya Boks Şampiyonası Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde, Türkiye'yi temsil eden iki sporcu 49 kiloda Muhammet Ünlü ve 75 kiloda Birol Aygün de ringe çıkacak.

(Hamburg/15.00/20.00)

3- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Katowice/18.30)

4- UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

(Monaco/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Türkiye, beşincilik maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Berlin/20.30) (Fotoğraflı)

6- Süper Lig'de 3. hafta, Alanyaspor-Kardemir Karabükspor, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TFF 1. Lig'de 3. hafta, Samsunspor-Adana Demirspor, Balıkesirspor Baltok-Altınordu müsabakalarıyla başlayacak.

(Samsun/19.45/Balıkesir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Elektronik haberleşme aboneliği dijital ortama taşınıyor

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmelerinin, dijital ortamda yapılabilmesine ilişkin düzenlemede sona yaklaşıldı"

- "Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle artık vatandaşlarımız abonelik sözleşmelerini, işletmeci ofis veya bayilerinde tablet, bilgisayar ekranı gibi araçlarla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek"

- "Bu düzenleme sayesinde gereksiz kağıt israfı önlenecek ve milli gelir üzerindeki yük azaltılacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye'nin en yüksek barajında yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlandı

- Artvin'de yapımına 2013 yılında başlanan, sınıfında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, bugüne kadar 588 milyon 549 bin lira harcanarak yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlandI

- Vali Ömer Doğanay:

"Baraj yapımı tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 450 milyon liralık katkı sağlayacak ve yaklaşık 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak"

(Bayram Sarayoğlu / Artvin) (Fotoğraflı

3 - "FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor"

- Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut:

"Davalarda dikkat edilmesi gereken bir nokta; bunların siyasi amaçla davayı sulandırmak istemeleri. Tüm dünyanın ilgisini çeken bir konu. Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması ve şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor"

- "Özellikle yargının bu ajitasyona gelmemesi gerekiyor. Gayet olgun bir şekilde bu sürecin bitirilmesi ve karara ulaşılması önemli. Onların amaçlarının biri de karşı tarafı yanlış yapmaya sevk etmek olabilir"

- "Örgütte çözülmelerin yaşanması beklenen bir durum. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Kırılma daha sonra gelecektir. Toplum nazarında oluşacak algı, yargılama sonuçları bunda etkili olacak. Kısa vadede olmasa da bu beklenen bir durumdur. Şu anda birliklerini korumaya çalışıyorlar"

(Sefa Mutlu/İstanbul)









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