GÜNDEM / 25 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet töreni ile AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Balıkesir/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, turizm toplantısına katılacak, Türkiye Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şubesini ziyaret edecek, muhtarlarla buluşacak ve Muratpaşa Belediyesi toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Antalya/11.00/13.00/13.30/14.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeli̇ha Akpınar Cami̇si̇ ve Necmetti̇n Erbakan Üni̇versi̇tesi̇ Ahmet Keleşoğlu İlahi̇yat Fakültesi̇nin temel atma törenlerine katılacak.

(Konya/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/15.30)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir ve Şehitkamil belediyelerinin bazı tesislerinin açılış töreni ile AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Gaziantep/11.30/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ani Antik Kenti'ni, Ebul Hasan-ı Harakani Türbesi'ni, Valiliği ve AK Parti teşkilatını ziyaret edecek, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi açılış törenine ve Kars Turizm Toplantısına katılacak.

(Kars/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Doğanşehir, Kale ve Yazıhan ilçelerinde parti teşkilatını ziyaret ederek programlara katılacak.

(Malatya/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ziyaretlerde bulunacak, fabrika açılış törenine katılacak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ve iş adamları ile toplantı yapacak.



(Şanlıurfa/10.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Soçi'deki Üçlü Suriye Zirvesi'nin yansımaları izleniyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Judo Golden League Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nın ödül törenine katılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

(İzmir/14.00/Malatya/16.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor-Samsunspor, Adanaspor-Gaziantepspor, Akınçorap Giresunspor-MKE Ankaragücü ve Elazığspor-Baluspor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/Adana/13.00/Giresun/Elazığ/15.30) (Fotoğraflı)

4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor-Halkbank, Galatasaray-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, İlbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan, Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş, VakıfBank-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Bursa/İstanbul/14.00/Ankara/15.00/İstanbul/16.00/Çanakkale/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Efeler Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftası, Adana ASKİ-Canik Belediyespor, OGM Ormanspor-Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Galatasaray-BOTAŞ ve Abdullah Gül Üniversitesi-Çukurova Üniversitesi karşılaşmalarına sahne olacak.

(Adana/13.00/Ankara/Mersin/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

7- TİGEM Spor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası 3. tur ilk maçında Rus ekibi SKNT Luch Vladimir ile karşılaşacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)



8- TFF 2 ve 3. Lig'de 14. hafta maçları başlayacak.



9- Hentbol Erkekler Süper Lig 9. haftasında 4 maç oynanacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Ticaret elçileri ihracatçının gözü kulağı oldu

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Ticaret müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimizle 110 ülkede ihracatçımıza hizmet veriyoruz. Madagaskar'dan Küba'ya, İngiltere'den ABD'ye, Umman'dan Vietnam'a kadar dünyanın dört bir yanında 163 müşavirlik ve ataşeliğimizle ihracatçımızın hizmetindeyiz"

- "Ticaret müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimiz, 250 kişilik kadrosuyla ihracatçımıza yol gösteriyor"

- "Temsilcilerimiz, pazarda doğabilecek fırsatları yakından takip ederek firmalarımızı bilgilendiriyor, görev yaptıkları bölgelerde adeta firmaların gözü kulağı oluyor"

(Deniz Çiçek-Ankara)

2- İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek



- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:



- "İstenmeyen ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi amacıyla yeni bir sistem oluşturduk"



- "Ticari elektronik iletilere ilişkin süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilecek"



- "Böylece mevzuata uygun şekilde ileti gönderimi yapılabilecek ve vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek"

(Ayşenur Sağlam-Ankara)



3- Tescilli coğrafi işaret sayısı 222'ye ulaştı

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

- "Bu yıl şu ana kadar 168 yeni coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Mevcut durumda tescilli coğrafi işaret sayısı 222'ye ulaştı, 408 coğrafi işaretin başvuru süreci ise devam ediyor"

- "Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda yer alan 5 stratejik hedef ile 27 eylem planından mevzuat, denetim ve kurumsal kapasitenin artırılmasıyla ilgili hususları Sınai Mülkiyet Kanunu ile uygulamaya koyduk"

(Mehtap Yılmaz-Ankara)





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