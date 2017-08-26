GÜNDEM / 26 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak.

(Muş/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocadere Kamp Alanı'nda 4 gün sürecek Adalet Kurultayı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Çanakkale/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ve partisinin Bayat ilçe kongresine katılacak.

(Çorum/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Andırın ve Onikişubat ilçe kongreleri ile Onikişubat Belediyesi Yüzme Havuzu Tesisi açılışına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/13.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek.

- Şampiyonanın altıncı ve son gününde serbest stil 65, 70, 74 ve 97 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 65 kiloda Mustafa Kaya, 70 kiloda Yakup Gör, 74 kiloda Soner Demirtaş, 97 kiloda da Rıza Yıldırım mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ülker Sports Arena'da Karadağ ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig'de 3. haftaya, Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor, Beşiktaş-Bursaspor, Göztepe-Trabzonspor, Kayserispor-Osmanlıspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Malatya/İstanbul/19.45/İzmir/Kayseri/21.45) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'de 3. haftaya, Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor-Denizlispor, Gaziantepspor-Manisaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/19.45/Eskişehir/20.00/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.





ÖZEL HABER

1- TL, dolar karşında bu yılın en güçlü seviyesinde

- Son zamanlarda küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ile yurt içindeki olumlu havadan etkilenen TL, dolar karşısında bu yılın en güçlü seviyesinde seyrediyor

- Dolar/TL, dün 3,45'in altına gerileyerek son 8 ayın en düşük seviyesine indi

- Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol:

- "Dolar/TL'nin ve dolar endeksindeki gerilemenin en önemli nedeni Trump faktörüdür"

- KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan:

- "Küresel yatırımcının yüksek getiri arayışının en çok TL'ye yaradığını söyleyebiliriz"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

2- Okula başlamanın maliyeti 370 liradan başlıyor

- Veliler, bu yıl ilkokula başlayacak öğrenciler için kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye masrafları dahil edildiğinde minimum 370 lira ödeyecek

- Uzmanlar, velileri, ambalajlı ve üreticisi belli olan etiketli kırtasiye ürünleri tercih etmeleri konusunda uyarıyor

- TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil:

- "Kırtasiye ürünlerinde güvensiz ürün oranı yüzde 1'e kadar düştü. Sektörümüzle ilgili çıkartılacak tebliğ, yönetmelik ve genelgelerde devletle iş birliği yapmak istiyoruz"

(Ali Atar/İstanbul)

3- Kurban kesimi ve işlenmesi için uzmanından öneriler

- Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ:

- "Kurbanlık hayvan ehil kişilerce kesilmeli, parçalanmalı. Burada kaybedilecek yüzde 5'lik et miktarı Türkiye'nin 3 günlük ihtiyacı anlamına geliyor. Hayvan ve et ithal ettiğimiz bu dönemde söz konusu konulara azami dikkat etmemiz gerekiyor"

- "Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan bazı parçalama işlemlerinde özellikle etin en kıymetli yeri pirzola kısmı kullanılamaz hale geliyor. Mümkünse bu kısmın bütün olarak kasaba götürülerek parçalattırılması gerekiyor"

- "Karkastaki but kısmından hemen hemen her yemek yapılabilir. Butun ortadaki bol etli kısmını kemiğinden ayırarak kuşbaşı şeklinde doğrayıp, bizim geleneksel damak zevkimize hitap eden kurban kavurmasını pişirebiliriz"

(Merve Özlem Çakır - Mustafa Çalkaya/Ankara)







***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.