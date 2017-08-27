GÜNDEM / 27 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP'nin Adalet Kurultayı, düzenlenecek çalıştaylarla sürecek.

(Çanakkale/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, partisinin Yenice ve Çan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Çanakkale/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Polatlı'da düzenlenecek Yörük Türkmen Şöleni'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahta'ya bağlı Tuğlu köyünde Yeşildirek mezrası badem hasat şenliği ve makine dağıtım törenine iştirak edecek, Hasancık köyündeki araştırma enstitüsü yerinde incelemelerde bulunacak, süt toplama tesisinin açılışını yapacak, damızlık hayvan dağıtım törenine katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin Taşova ilçe kongresine katılacak.

(Amasya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Katowice/18.30)

2- Süper Lig'de 3. hafta, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.45/Manisa/Ankara/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 3. hafta, İstanbulspor-Akın Çorap Giresunspor, Boluspor-Gazişehir Gaziantep, Elazığspor-MKE Ankaragücü, Adanaspor-Ümraniyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Bolu/19.45/Elazığ/Adana/21.45) (Fotoğraflı)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'i koşulacak.

(Stavelot/15.00)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'i koşulacak.

(Silverstone/17.30)





ÖZEL HABER

1- Gıda fiyatlarına neşter için geri sayım başladı

- Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Ülkemizde yaklaşık 80 milyonu ilgilendiren gıda enflasyonunu düşürmek için aldığımız kararlar, ekim ayı gibi hayata geçmiş olacak"

- "Yaş meyve-sebze tedarik zincirine yönelik çok önemli ve radikal yapısal dönüşüm hamlesi yapıyoruz. Mevcut fire oranlarını yarı yarıya bile azaltabilirsek, bunun ekonomimize katkısı yılda 15-20 milyar lira civarında olacak"

- "Et fiyatlarına ilişkin de yem maliyetlerini kalıcı olarak düşürecek orta vadeli tedbir önerilerini ele aldık. Hayvancılık desteklerinin etkinliğini değerlendireceğiz"

- "Lisanslı depo kapasitesinin artırılmasına yönelik uygulamaya konulan teşviklere özel sektörün ilgisi cesaret verici"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2 - Bankalardan turizme 60 milyar liralık kredi desteği

- Bankaların turizm sektörüne kullandırdığı kredi miktarı, bu yılın haziran sonu itibarıyla 60 milyar liraya dayandı

- Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde 23 milyar 547 milyon liralık hacimle İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 17 milyar 742 milyon lira ile Antalya izledi

(Murat Birinci/İstanbul)

3- "Jet"ler bakım masraflarına yenik düştü

- Türkiye'de 2008 yılında 55 olan iş jeti sayısı, 2012'de 98'e çıkarken, bu yılın ağustos ayı itibarıyla 78'e geriledi

- THK Başkanı Kürşat Atılgan:

- "Son yıllarda jet sayılarındaki düşüş, maliyet ve masraflarının fazla, amortisman giderlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor"

- "Jetlerin, saatlik kirası 3-4 bin dolar. Türkiye'de piyasa değeri ortalama 8 ila 10 milyon dolar arasındaki jetlere talep bulunuyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)









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