GÜNDEM / 28 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüşecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek, Ticaret ve Sanayi Odası heyetleri, YÖK onaylı üniversitelerin rektörleri ve STK temsilcilerini kabul edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, bu yılın ikinci çeyrek İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri ile haziran ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'nın ev sahipliğinde Almanya, İspanya, İtalya, Çad, Nijer ve Libya liderlerinin katılımıyla göç ve Avrupa konusunun ele alınacağı zirve yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanvekili Dr. Ekrem Keleş, basın toplantısı düzenleyecek.

(Mekke/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde Türk sporculardan erkekler 60 kiloda Bekir Özlü tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00) (Fotoğraflı)

2- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Katowice/21.30)

3- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.

(New York/18.00) (Fotoğraflı)

4- Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Gürcistan temsilcisi Martve'nin ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu 1. Grup'taki üçüncü ve son maçında Litvanya ekibi Gintra Universitetas ile karşılaşacak.

(Tiflis/18.00)

5- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/19.00)





ÖZEL HABER

1- Rus iş dünyasına Türk modeli

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov:

- "İş adamlarımıza Türk iş dünyasını örnek olarak gösteriyoruz. Türk iş dünyası yapabileceği her işe girer ve yapamam diye kesinlikle geri çekilmez"

- "Birkaç ay önce şu anda sadece Rusya'da kullanılabilen ve 'Mir' adıyla bilinen bir elektronik ödeme sistemini devreye aldık. MasterCard veya Visa'dan bağımsız bir sistem. Eminim ki, Türk iş dünyası sadece ruble cinsinden işleyen bu sisteme mutlaka bir şekilde entegre olacak, bu da yerel para cinsinden ticareti pozitif etkileyecektir"

- "Türkiye ile aramızda 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefi oldukça iddialı, ama ulaşılabilir bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu rakama nasıl ulaşılır sorusuna cevap aranırken, hem iş dünyamız hem de bölgesel düzeyde valilikler ve diğer kurumlar çok ciddi bir çalışma ve faaliyet içerisindeler"



(Ebru Şengül / Ankara)

2- Sri Lanka'nın çay harmanı Türkiye'yi çay merkezi yapacak

- Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Amza:

- "Türkiye, Sri Lanka çayının da desteğiyle Avrupa ve Asya arasında bir çay merkezi olabilir"

- "Ülkelerimiz arasında şu an 200 milyon dolar civarında olan ticaret hacminin 2020'ye kadar 500 milyon dolara çıkarılması konusunda anlaştık"

- "Biz Türk çay sanayinden geçimi sağlayan 240 bin aileyi olumsuz etkileyecek bir çözüm istemeyiz. Ümidimiz ve arzumuz rekabet etmek değil, işbirliği yaparak karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuç elde etmek"

(Di̇lara Zengi̇n / Tuba Şahi̇n/Ankara)





3- Elektrik süpürgelerine enerji verimliliği ayarı

- AB mevzuatına uyum kapsamında enerji verimliliği amacıyla elektrik süpürgelerine getirilen yeni güç sınırlaması 1 Eylül'den itibaren başlayacak

- Bu tarihten itibaren elektrik süpürgelerinin motor gücü 900 vatı, yıllık enerji tüketimi ise 43 kilovatsaati geçemeyecek

- Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Yıldız:- "Düzenleme elektrik süpürgelerinin motor gücüne bir sınırlama getiriyor ancak tozu emiş gücünde bir düşüş olmayacak"- Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakçıoğlu:- "Elektrik süpürgelerinin verimli olanlarıyla değişimi bir anlamda tüketicilerin cebinden yılda ortalama en az 1 milyon lira az para çıkmasına neden olacak"(Bahatti̇n Gönültaş / Di̇lara Zengi̇n/Ankara)









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