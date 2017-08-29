GÜNDEM / 29 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın 4. gününde Adalet Anıtı'na isim yazılmasına iştirak edecek, Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi'ni açıklayacak.

(Çanakkale/10.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıslı Türk basın mensuplarıyla buluşacak, çeşitli temaslar gerçekleştirecek ve halkla bir araya gelecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bala Kaymakamlığını, AK Parti İlçe Başkanlığını, Bala Belediyesini ve Bala pazar yerini ziyaret edecek, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç'in cenaze törenine katılacak.

(Ankara/10.30-12.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından bilgi alarak, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunacak.

(Çanakkale/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Sarıkamış İlçe Kongresi'ne katılacak, Kafkas Harekatı Araştırma Merkezi ile Kars Lojistik Merkezi inşaatında inceleme yapacak, Valiliği ziyaret edecek, Kalem Kitap Kahve Evi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Kars/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, bu yılın ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi ile temmuz ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Çavuşoğlu, Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğunun yeni hizmet ve rezidans binasının resmi açılışını yapacak.

(Ankara/10.30/11.45/Milano) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde Türk sporculardan erkekler 66 kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile yapacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarını, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/10.45/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu 4 maçla başlayacak.

5- Hentbolda Kadınlar Süper Kupa maçında Kastamonu Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İzmir/19.30) (Fotoğraflı)

6- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Uygunsuz kırtasiye ürününe geçit yok

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Bakanlık olarak, tüketicilerimizi koruma görevimizin ve proaktif çalışma tarzımızın bir gereği olarak kırtasiye ürünleriyle ilgili denetimler yapıyor, önlemler alıyoruz"

- "Özellikle boya kalemlerinde, 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Katılım bankalarının karı ilk yarıda yüzde 36 arttı

- Katılım bankalarının net karı ilk yarıda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 769 milyon lira, aktif büyüklüğü de yılbaşına göre yüzde 7,7 yükselişle 143 milyar lira oldu

- Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku:

- "Özellikle konvansiyonel bankalar ile katılım bankacılığı kar payı oranları arasındaki mevduat faizi makasının ciddi şekilde açılması, mevduat tarafında katılım bankalarımızı rekabet anlamında etkileyebilecek bir gelişme"

- "Toplumun faize hassas kesimleri alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Gayrimenkul, altın, döviz gibi enstrümanlar tercih ediliyor. Katılım bankalarının bu gibi atıl yatırımları tasarruf sistemine çektiğini ve kullanılabilir hale getirdiğini, dolayısıyla mali kesimin penetrasyonun artmasında önemli bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz"

(İstanbul / Murat Birinci)

3- Türk markaları yurt dışında şubeleşiyor

- Ulusal Franchising Derneği Başkanı Mustafa Aydın:

- "Yurt dışında şube açmaya başlayan 150'den fazla Türk markası var"

- "Türkiye'de zincir işletmelerin toplam sayısı 2 bin 500. Bu işletmelerin toplamda 60 bin kadar şubesi var"

- "Franchising sektörünün ekonomik büyüklüğü 2016 rakamlarına göre 43 milyar dolara ulaştı. 2017 sonuna kadar bu büyüklüğün 50 milyar doları bulacağını düşünüyoruz"

(İstanbul / Eda Topçu)





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