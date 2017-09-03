GÜNDEM / 3 EYLÜL 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karşıyaka Köprüsü'nün Temel Atma, Karşıyaka Mesire Alanı Açılış ve bayramlaşma törenlerine katılacak.

(Sivas/13.30-14.00) (Fotoğralı-Görüntülü)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İhsaniye, Dazkırı, Dinar ve Sinanpaşa ilçelerindeki bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Beyköy, Kaynaşlı, Yığılca, Boğaziçi ve Akçakoca ilçeleriyle Teknopark'ta ziyaretlerde bulunacak.

(Düzce/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, Çamlıyayla ilçesi ile Ayvagediği ve Avgadı yaylalarında vatandaşlarla bayramlaşacak, Mersin Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Mersin/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin’in ev sahipliğini üstlendiği 9. BRICS Zirvesi’nin açılış oturumu yapılacak.

(Şiamın)

2- Dünya genelinde Kurban Bayramı etkinlikleri izleniyor.

(Kudüs/Mekke/Medine/Berlin/Londra/Moskova/Tunus/Addis Ababa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

(Riyad)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde A ve B gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.

- A Grubu'nda Fransa-İzlanda, Slovenya-Yunanistan, Finlandiya-Polonya, B Grubu'nda ise Gürcistan Ukrayna, Litvanya-İtalya, Almanya-İsrail karşı karşıya gelecek.

(Helsinki/Tel Aviv)

2- Dünya Judo Şampiyonası, takım müsabakalarıyla sona erecek.

(Budapeşte)

3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Monza/15.00)





ÖZEL HABER

1- Trafik sigortasında "havuz" çözümü tansiyonu düşürdü

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından kurduğumuz havuz sistemiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere, sigorta şirketleri ve acentelerin poliçe düzenleme sürecinde yaşadığı sorunları giderdik"

- "Hazinenin başarılı uygulamalarıyla sigorta şirketleri tavan fiyatın altında rekabete başladı"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- "Bilişim Vadisi'nin ilk etabı tamamlandı"

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

- "Bilişim Vadisi'nin birinci etap inşaatı tamamlandı ve vadide ilk Ar-Ge firması faaliyetlerine başladı"

- "Ar-Ge yapan tüm firmalara ev sahipliği yapacak Bilişim Vadisi'nde yer almak için birçok yerli ve yabancı firma başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 28 firma Bilişim Vadisi'nin Yönetim Kurulu onayından geçti. Çalışmalarına hız verdiğimiz vadide, en kısa sürede söz konusu şirketlere de yer tahsis edilecek"

- "Bilişim Vadisi'nin ilk etabının tamamlanması ve Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin çalışmalarına başlamasıyla, Türkiye'de faaliyette olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin sayısı 55'e ulaştı"

(Mehtap Yılmaz/Ankara)

3- Paylaşım ekonomisi" 1 milyar dolara koşuyor

- Ünlülerin ya da fenomenlerin, markaların ürün ve hizmetlerine yönelik Instagram üzerinden yaptığı "paylaşımlar" büyük bir ekonomiye dönüşürken, uzmanlar bu "paylaşım ekonomisinin" büyüklüğünün yıl sonunda 1 milyar dolara çıkmasını bekliyor

- CC Media House Direktörü Güven Çelikkaya:

- "Sadece Instagram'da sponsorlu Influencer Marketing pazarının büyüklüğünün 2017 yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolar olması bekleniyor"

- "Diğer tüm sosyal ağlardaki Influencer Marketing harcamalarının 2020 yılına kadar yaklaşık 5 milyar doların üzerinde olması öngörülüyor"

- "Türkiye'de markaların sadece Instagram üzerinden Influencer Marketing'e harcadıkları miktarın 5-10 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyoruz"

(İstanbul / Sümeyye Dalkılınç)





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