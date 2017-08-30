GÜNDEM / 30 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayram tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

(Ankara/09.45/11.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Zafer Abidesi'ndeki törenlere katılacak.

(Kütahya/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Bakan Bak, Büyük Zafer Yürüyüşü ve Zafertepe tören alanındaki etkinliklerde de yer alacak.

(Kütahya/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bayırbucak Türkmenlerine yardım tırlarının gönderilmesi törenlerine katılacak, huzurevi, şehitlik, yaşlı ve şehit ailesi ziyaretleri yapacak. (Malatya/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde Türk sporculardan erkekler 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş, kadınlar 57 kiloda da Nazlıcan Özerler tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

2- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Polonya'da play-off maçlarıyla sürüyor.

- D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu ikinci sırada bitiren İtalya ile karşılaşacak.

(Katowice/18.30)

3- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile yapacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanlarla sürdürecek.

(İstanbul/10.30/18.30)

4- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turuna 28 maçla devam edilecek.

5- Teniste sezonun dördüncü ve son Grand Slam Turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor. (Fotoğraflı)





***











Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

