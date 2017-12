GÜNDEM / 30 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu ve Sinop'ta partisinin il kongrelerine katılacak.

(Kastamonu/12.00/Sinop/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6'ncı olağan il kongrelerine katılacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Edirne/13.00/14.45/Kırklareli/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il kongresine katılacak.

(Adana/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin kahvaltısı ile AK Parti Osmangazi ve Gemlik ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Bursa/10.00/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi Yeşilhisar doğalgaz verme törenine katılacak.

(Kayseri /13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt ilçe ve Tunceli il kongrelerine iştirak edecek.



(Malatya/10.00/Tunceli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Karatay ve Meram ilçe kongrelerine katılacak.

(Konya/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

- Bak ayrıca AK Parti Gümüşhane İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Bayburt/13.00/Gümüşhane/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Muratbey Uşak-Eskişehir Basket, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank ve TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece maçları oynanacak.

(Sakarya/13.00/Uşak/15.15/İstanbul/17.00/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)



2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor, Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor, Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları yapılacak.

(Hatay/13.30/Mersin/Samsun/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/16.30/19.00) (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER

1- Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, esnafın, e-ticaret yoluyla ihracat yapması için çalışma başlattı. Esnaf, PTT'nin elektronik ticaret sitesinde kendisine ayrılacak alanla, yöresel ürünlerini dünyaya satacak

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Esnafımız dükkanında ne satıyorsa, internette de yer alsın. PTT de kargosunu yapsın ve esnafımız e-ticarette yer alsın istiyoruz"

- "Esnafı rekabetçi hale getirmemiz önemli. Çorum leblebisini o platformlarda satışa çıkardığımızda başka ülkelerdeki ya da şehirlerdeki insanlara ulaşma imkanı olacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)





2- Noterler ruhsat vermeye hazır



- Noterlerin, ocak ayının ikinci haftasından itibaren araç tescil işlemlerini yaparak ruhsat vermeye başlaması planlanıyor



- Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar:



- "Çıkması gereken bir yönetmelik var. Yönetmelik yayımlandıktan sonra usul ve esasları belirleyeceğiz. Ocak ayının ikinci haftasından sonra belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçileceğini düşünüyorum"



- "Pilot çalışma olmadan Türkiye'deki bütün noterlikler ruhsat vermeye başlayacak. Vatandaş istediği notere giderek işlemini gerçekleştirecek"



- "Uygulama üç aşamada tamamlanacak. Birinci aşamada ikinci el araçların ruhsatını vermeye başlayacağız. Daha sonra bayiler tarafından satışı yapılan sıfır araçların tescil işlemlerini gerçekleştireceğiz. Üçüncü aşamada da trafikten çekme, hurdaya ayırma gibi diğer tescil işlemlerine geçilecek

(Kemal Karadağ-Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- "Dünya 5'ten büyüktür" şarkı oldu



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden ilham alınarak hazırlanan "The World Is Bigger Than Five" isimli İngilizce şarkı, Türkçe alt yazılı özel kliple yayımlandı



- AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu:



- "Düşünce bana ait ama sözler ve seslendirmesi yine aynı duyarlılıktaki insanların bir araya gelerek yapabilecekleri bir şeydi. Bir İngilizce öğretmeni, Turgay Evren Diyarbakırlı bir Kürt, sözlerini yazdı. Yine bu vatanın evladı, İsviçre'de yaşayan Bayburtlu Muhammed kardeşimiz de çok güzel seslendirdi"



- "Bu toprakların çocuğu bir liderin, dünya mazlumları tarafından muhabbetle, sevgiyle ve kendi geleceklerinin de lideri olarak algılanmış olması, medeniyet birikimimizin değerlendirmesiyle baktığımızda, bu ülkenin bir evladı, milletvekili olarak beni son derece gururlandırdı"

(İsmail Özdemir/İstanbul)





***





