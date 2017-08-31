GÜNDEM / 31 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkar odaları temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelecek, şehitlik ve mezarlık ziyaretinde bulunacak.

(Malatya/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Demirözü ilçesi ve Gökçedere beldesini ziyaret edecek, Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışına katılacak ve Bayburt Belediyesinin canlı hayvan pazarında inceleme yapacak.

(Bayburt/10.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, Arafat’ta Vakfe Duası yapacak.

(Mekke/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde A ve B gruplarında ilk müsabakalar yapılacak.

- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki A Grubu'nda Slovenya-Polonya, İzlanda-Yunanistan, Fransa-Finlandiya, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki B Grubu'nda ise Almanya-Ukrayna, Litvanya-Gürcistan, İtalya-İsrail karşı karşıya gelecek.

(Helsinki/13.45/16.30/20.00/Tel Aviv/15.45/18.30/21.30) (Fotoğraflı)

2- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporculardan erkekler 81 kiloda İlker Güldüren tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

3- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da çeyrek final maçlarıyla sürüyor.

4- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta, A, B ve H gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

5- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile yapacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanlarla sürdürecek.

- Milliler, Ukrayna maçı için Kharkiv'e gidecek.

(İstanbul/10.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Prag/18.00)

7- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor maçıyla tamamlanacak.



(Trabzon/14.00)



8- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1 - Körfez sermayesini ülkeye çekecek sigorta sistemi hazır

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Faizsiz sigortacılık sisteminin yasal altyapısını oluşturduk, yönetmeliği Başbakanlığa sevk ediyoruz. Yeni sistem çok yakın zamanda hayata geçecek"

- "Söz konusu sistem faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hizmet vermenin yanı sıra Körfez sermayesini de ülkeye çekerek doğrudan sermaye girişini artıracak"

- "Geleneksel sigorta sisteminden farklı olarak tazminatların ödenmesinden sonra risk fonunda kalan tutar sigortalılara iade edilecek. Türkiye'de bu sisteme ilginin yüksek olacağını düşünüyoruz"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2 - Bayramda baba ocağından ve annesinin yemeklerinden vazgeçmiyor

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

- "Bayramlarda anneanne, babaanne, dede, anne, baba, çocuklar bir araya gelir, Kur'an-ı Kerim okunur, sonra büyüklerden başlamak üzere bayramlaşırdık"

- "Şimdi her bayram annemin evinde toplanıyoruz; biz, kardeşlerim, gelinleri, damatları, torunları... Annem yine eski yemeklerini yapıyor, onun lahana sarmasını ve su böreğini çok severim"

- "İnşallah bu bayram birliğimizi, beraberliğimizi artırır, ekonomik ve sosyal açıdan ülkemizin daha iyi noktalara gelmesine vesile olur"

(Seval Ocak Adıyaman/Ankara)

3 - "Uluslararası arenada ekonomik görünümümüz güçleniyor"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Yaratılmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı, öngörülebilir ve izlenebilir olduğunu görüyoruz"

- "Türkiye, yatırım yapılabilir olma noktasında en avantajlı zamanını yaşıyor"

- "Kurban Bayramı, fakirlerin üzerimizde hakkı olduğunu görmemiz açısından bir fırsat. Bayramlar sağlık ve huzur içinde geçirildiğinde her vakit güzel"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

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