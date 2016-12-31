GÜNDEM / 31 Aralık 2016

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Kilis/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Bursa/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, Kayseri Bilim Merkezinin tanıtımına katılacak, sanayici ve iş adamlarıyla toplantıda bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına, Erciyes Teknoparka ve Zincidere 1. Komando Tugayına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Hakkari/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Beşiktaş'ta terör saldırısının gerçekleştirildiği Şehitler Tepesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendirecek ve 2017 hedeflerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(Ankara/19.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- "İstanbul'daki Türkistan Tekkeleri" kitabının tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya, Banvit-Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medical Park-Beşiktaş Sompo Japan müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/İstanbul/15.00/Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- İhracatta Türk lirası kullanımı 11 ayda yüzde 26 arttı

- Türk lirasının ihracat işlemlerinde kullanımı, Ocak-Kasım 2016'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,35 arttı

- Türkiye'nin 11 ayda yaptığı 129 milyar 793 milyon dolarlık ihracatın 6 milyar 952 milyon dolarlık bölümü Türk lirası karşılığında gerçekleştirildi

- Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 48,39'u avro, yüzde 42,61'i dolar, yüzde 5,35'i Türk lirası, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleriyle yapıldı

(Hüseyin Demir/İstanbul)

2- Tüketici şikayetlerinde ıslak imza aranmayacak

- Tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvurulabilecek

- Yarından itibaren hayata geçirilecek sistemle, tüketicilerin başvurularının hızlıca işleme alınması hedefleniyor



(Mustafa Çalkaya/Ankara)





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