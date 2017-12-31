GÜNDEM / 31 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Düzce/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongrelerine katılacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Burdur/12.00/13.45/Isparta/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Şehir Hastanesi şantiyesini ziyaret ederek İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden brifing alacak, sağlık ve şantiye çalışanlarıyla yemekte bir araya gelecek, AK Parti Bursa İl Başkanlığında HAK-İŞ sendikası üyelerini kabul edecek.

(Bursa/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Belediyesi Hamsi Şöleni'ne ve AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Rize/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yeni yılı Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde karşılayacak, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret edecek.

(Samsun/00.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İl Kongresine katılacak.

(Düzce/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara YHT Gar’da yolcuların yeni yılını kutlayacak.

(Ankara/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.



(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Büyük ikramiyesi 61 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(Ankara/19.00/23.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş, Banvit-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-Darüşşafaka,

Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.00/Balıkesir/15.15/Giresun/19.30) (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER

1- Yeşil pasaportla 6 bin 583 ihracatçı "kanatlandı"

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "İhracatın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında bu yıl toplam 6 bin 583 şirket yetkilisine yeşil pasaport verdik"

- "Bunların yüzde 45,2'si İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla İzmir takip etti"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- "Otomobil fiyatları yüzde 5-10 artabilir"

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt:

- "Artık kur farkının yansıtılması diye bir şey kalmayacak. Aracı hangi kurdan aldıysanız fiyat buna göre belirlenecek"

- "Kur bugünkü pozisyonunu korursa 2017 ila 2018 yılı arasında araç fiyatlarında yüzde 5-10 artışlar bekleyebiliriz"

- "Kurlar bulundukları bu seviyeyi korursa gelecek yıl satışlarda bu yıla oranla yüzde 10-15 daralma olacağını düşünüyorum"

- "Türkiye pazarında sattığımız toplam araçların yüzde 72’si ülkemizde üretiliyor"

- "Toyota olarak 2018 yılında 50 bin adetlik satış yapmayı hedefliyoruz. Toplam otomobil pazarında ilk 6 ya da 7'nci sırada 2018 yılını tamamlayacağımızı öngörüyorum"

(Hasan Arslan / İstanbul)

3- Yılbaşını kana bulayan saldırının acıları hala taze

- DEAŞ terör örgütü tarafından yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren şoför Ayhan Arık'ın kardeşi Tarık Arık'ın ağabeyine olan özlemi ve yaşadığı acı hiç dinmedi

- Tarık Arık:

- "Sanıklar tek tek yakalandı. Onlar sağ yakalandı ve bir ömür boyu acı çekecekler. Ben nasıl bir ömür boyu acı çekeceksem, o da çekecek. Ben acı çekiyorum. Uyuyamıyorum. Ağabeyimin kimseye zararı yoktu. Melek gibiydi, güler yüzlüydü ve hiç kimseye kötü söz söylemezdi"

- Aynı saldırıda yaşamını yitiren Suriyeli Muhammed Elhod'un annesi Achky:

- "Haberi öğrendiğim andan bugüne içimdeki acı dinmedi. Oğlumu ve onun gibi onlarca kişiyi hayattan koparan teröristlerin cezalandırılmalarını, adaletin yerini bulmasını diliyorum"

(Hanife Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)





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