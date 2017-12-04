GÜNDEM / 4 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programına katılacak, MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile TBMM Kabatepe Parkı'nda, Palamut Toplama Şenliği'ne katılacak.

(TBMM/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Esenboğa Havalimanından Güney Kore'ye hareket edecek.

(Ankara/11.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'ya iadesiyle ilgili hakim karşısına çıkacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki çatışmalar takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral, Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.30)

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 85 sanıklı dava görülecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin yargılandığı davanın duruşması, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılacak.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 26 tutuklu sanığın yargılandığı Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı darbe davası Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 30 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Şırnak'ta, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 23'ü tutuklu 428 sanığın yargılandığı dava, Bölge Adliye Mahkemesinde görülecek.

(Adana/09.30)





SPOR

1- Süper Lig'de 14. hafta, Trabzonspor-Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 14. haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Grandmedical Manisaspor karşı karşıya gelecek.

(Erzurum/18.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Uçuşlar "hava polisi" ile daha güvenli olacak

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Uçakta güvenlik için silahlı polis bulundurulması Türkiye'ye has bir uygulama değil. Bu yöntem, ABD ve İngiltere dahil birçok yerde var. Türkiye, mevzuatını buna uyumlu hale getirdi"

- "Hava polisi, emniyet mensubu olacak ve bazı durumlarda uçakta bulunacak"

- "İçişleri Bakanlığımız özellikle Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında gerekli çalışmayı yaparak buna göre eğitimini almış, uçağı ve uçaktaki işlemleri bilen, havacılık prosedürlerine hakim kişileri hava polisi olarak görevlendirecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- RÖPORTAJ - SDG'nin kaçan sözcüsü Silo, PYD/PKK'nın ABD ve DEAŞ'la ilişkilerini anlattı

- Talal Silo:

- "(PYD/PKK'nın Rakka’yı DEAŞ’tan alması) Bir kurşun bile sıkmadılar. Kentten çıkarılan DEAŞ’lılar gidecekleri yere ulaştı. Ardından, Rakka’nın alındığını ilan ettik"

- “Medya ekibi olarak 'tiyatro'yu hazırladık. Gazetecilere, içerde DEAŞ’lılarla çatışılacağını söylediler”

- "Rakka, (PYD/PKK ile ABD’nin) DEAŞ’lıları anlaşarak tahliye ettikleri ilk yer değildi. Üçüncüsüydü"

- "McGurk’ün en başından beri çok etkili bir rolü var. Sahadaki unsurlar için, dışarıya Araplardan oluştukları görüntüsünü vermemiz gerektiğini söylerdi. Mesela Münbiç Askeri Konseyi bünyesinde Münbiç Türkmenleri Birliği görünüyordu. Oysa içinde kimse yoktu"

- (Terörist elebaşı Öcalan posterleri) SDG’nin ilk kurultayının yapıldığı yerde bile vardı. Bölgedeki bayrakların tümü YPG, YPJ ve benzeri. Yani SDG bayrakları göremezsin. ABD’liler kimle çalıştıklarını iyi biliyor"

(Ekip/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- 5G standardına adını yazdıran Türk profesöre altın madalya

- Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan, 5G standardına kabul edilen "kutupsal kodlar" isimli buluşu sebebiyle ABD merkezli uluslararası meslek kuruluşu IEEE'nin en prestijli ödüllerinden altın madalya ile onurlandırıldı

- Arıkan'ın buluşundaki argoritmaları, yakın gelecekte 5G standardına uygun her cep telefonunda yer alacak

- Türk bilim insanı Arıkan'ın kutupsal kodlar yöntemi 2016 yılında dünyanın önde gelen telekomünikasyon firması Huawei'in öncülüğünde 5G standardına dahil edilmişti

(Selma Kasap/Ankara)



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