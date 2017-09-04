GÜNDEM / 4 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti teşkilatının bayramlaşma programı ile Sivas Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.

(Sivas/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde bayramlaşma merasimlerine iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu'na katılarak "Yeni Bir Gerçeklik İçin Yeni Bir Vizyon" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşma yapacak.

(Slovenya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde C ve D gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.

- Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu maçlarında Macaristan-Çekya, Karadağ-Hırvatistan, İspanya-Romanya, İstanbul'daki D Grubu müsabakalarında ise Letonya-Büyük Britanya, Belçika-Rusya, Sırbistan-Türkiye karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.15/17.00/21.00/Cluj Napoca/15.00/17.45/20.30) (Fotoğraflı)



2- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 8. hafta maçları yapılacak.

3- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı I Grubu 8. hafta maçının hazırlıklarını Yeni Eskişehir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi aynı statta basın toplantısı düzenleyecek.

- Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki idman öncesi basın toplantısı yapacak.

(Eskişehir/18.15/18.45/19.30/20.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Türk Telekom dünya teknoloji üretiminin kalbinde

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Türk Telekom hükümetin yerli ve milli teknoloji üretimi hedefine katkı sağlayacak uluslararası bir adım attı ve dünya teknoloji devlerinin üyesi olduğu ABD merkezli açık platform ONF’ye (Open Networking Foundation) ortak üye statüsü ile katıldı"

- "ONF tedarikçi firmalara olan bağımlılığı azaltmak, maliyetleri ve ülkenin cari açığını düşürmek ve tabii ki daha iyi bir teknolojiyle kullanıcılara daha iyi hizmet vermek amacıyla bu alanda proje geliştirenlere açık bir platform"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Bankaların rekabeti dijitale taşındı

- DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik:

- "Müşterilerimiz MobilDeniz'de, diğer kanallara oranla daha avantajlı faiz ve masraf ücretleriyle bankacılık işlemlerini gerçekleştirmekte"

- Akbank Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş:

- "Bugünlerde test işlemlerini başarı ile tamamladığımız Blockchain sistemi ile ileride küresel para transferleri hız kazanacak, maliyetler düşecek ve müşterilerimiz 7/24 işlem yapabilecekler"

- İş Bankası Genel Müdürü Yardımcısı Yalçın Sezen:

- "4,5G ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, video teknolojilerinin daha fazla gelişmesine ve bankacılık sektöründe müşteri temas noktalarında video etkileşimli uygulamaların yaygınlaşacağına daha fazla tanık olacağız"

(İstanbul/Murat Birinci)

3- İstanbul'da günlük kiralık evlere ceza yağdı

- İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen denetimlerde gayriresmi günlük kiralık yerlere bu yılın 7,5 ayında verilen para cezası 10 milyon lirayı aştı

- Denetimler kapsamında bin 683 yer mühürlenirken, en çok işlem yapılan ilçe Fatih oldu

(İstanbul/Eda Topçu)













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