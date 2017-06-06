GÜNDEM / 6 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, büyükelçiler ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.30/20.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı ile partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına katılacak, büyükelçiler ile iftarda buluşacak.

(Ankara/11.30/14.30/20.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET





1- TBMM'den

- Genel Kurulda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.

(15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlık'ta kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğimi Koruyorum" isimli sosyal sorumluluk projesinin kapanış programı ve ödül törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ile toplantı yapacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, 2016 yılına ilişkin yetişkin eğitimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehit aileleri ve gazilerle Şoförler Odası'nda iftar yapacak.

(Eskişehir/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarına Slovenya'da başlayacak.

(Portoroz/19.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER





1- Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı



- EY'nin Avrupa Yatırım Çekiciliği 2017 Araştırması'na göre, 2006'da 28 olan Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım projeleri geçen yıl yaklaşık 5 kat artışla 138'e ulaştı



- Doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl 2015'e göre yüzde 3 arttı



- Avrupa'ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 15 artış göstererek 5 bin 845 proje ile rekor kırdı



- EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler:



- "(Türkiye'nin) Proje sayısındaki artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz"



(Handan Güneş/İstanbul)







2- Somali'deki kolera salgınının ilacı Türkiye'den



- Sağlık Bakanlığı, Somali'de ülke geneline yayılan kolera salgını üzerine harekete geçerek 24 ton tıbbi malzemeyi Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkardı



- Gemiye su ve gıda kaynaklı enfeksiyonların tespitini yapabilecek laboratuvar malzemeleri de yüklendi



- Doğu Afrika'nın en donanımlı sağlık merkezlerinden 230 yataklı Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesince, salgına ilişkin yardım ve koordinasyon faaliyetlerine devam ediliyor



(Duygu Yener-Ankara) (Fotoğraflı)





3- Körfez gerilimi futbolu da vurabilir- İngiltere merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Nasır Tamimi:- "Katar, 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın detay projeleri için çimento, çelik gibi ürünleri büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan alıyor. Bu ticaret sekteye uğrarsa masraflar artabilir, dahası Dünya Kupası'na ilişkin projelerin tamamlanması ertelenebilir"- "Katar, doğalgazı politik bir silah olarak kullanmayı istemeyecektir. Eğer bunu yaparsa, Katar gazını satın alan diğer ülkelere kötü bir sinyal göndermiş olur"(Murat Temizer / Ankara)

***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.