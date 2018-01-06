GÜNDEM / 6 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Nevşehir İl Kongresi'ne iştirak edecek, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

- Partisinin Kırşehir İl Kongresi'ne katılacak Yıldırım, Valiliği ziyaret edecek.

(Nevşehir/12.00/13.30/Kırşehir/16.00/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Doğu Anadolu Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Şahinbey İlçe Kongresi'nde, GASKİ Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'nde ve Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı'nda yer alacak.

(Gaziantep/10.00/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki "Okçuluk Benim Sporum Projesi" tanıtım programına iştirak edecek.



(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın Merkez Terzibaba Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Erzincan/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki AK Kadın Akademisi'nde konuşacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin Divan Toplantısı'na katılacak.

(Konya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı ve meşaleli kayak gösterisi etkinliğine katılacak.

(Kars/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, Trabzonspor-TOFAŞ, Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/13.00/İstanbul/15.15/İzmir/17.00/Eskişehir/20.15) (Fotoğraflı)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor, Adana ASKİ-Fenerbahçe, OGM Ormanspor-Galatasaray, İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol ve Beşiktaş-BOTAŞ maçları oynanacak.

(İzmir/13.00/Adana/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/16.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor ve Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/Manisa/14.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Milyoner sayısı 127 bine dayandı

- Hesabında bir milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, 2017'nin ocak-kasım döneminde 17 bin 941 kişi artarak 126 bin 805'e yükseldi

- Kasım sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 844 milyar 454 milyon lira oldu

- Hesabında bir milyon lira veya üzeri parası olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı geçen yılın 11 ayında 2016 sonuna göre 5 bin 453 kişi artarak 12 bin 485'e ulaştı

(Murat Birinci/İstanbul)

2- ANADOLU'NUN TERMAL ZENGİNLİKLERİ - Termal turizmin değişmez adresi Afyonkarahisar



- Türkiye'de "termal turizm" denilince akla ilk gelen merkezlerden Afyonkarahisar, kentin 4 ayrı bölgesindeki termal su havzası, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, 10 adet 5 yıldızlı oteliyle yurt içi ve dışından gelen turistleri ağırlıyor



- Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer, romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi olduğu belirtilen kentteki kaplıcalar, yenilenen tesisleri ve çamur banyolarıyla şifa arayanların asırlardır vazgeçilmez adresi konumunda



- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban:



- "Türkiye'de hatta dünyada termal turizme dayalı oteller bakımından Afyonkarahisar en zengin yer"



- "İnsanlar burada hem dinleniyor hem eğleniyor, giderken de buradan mutlu ayrılıyor"



(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)



3- İstanbul havalimanlarını 95 milyon yolcu kullandı

- Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını 2017'de kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre 5 milyon 29 bin 966 artarak 95 milyon 113 bin 289 oldu

- Kentteki iki havalimanında, 2017'de 680 bin 433 uçak iniş-kalkış yaptı



(İzzet Taşkıran/İstanbul)







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