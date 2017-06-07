GÜNDEM / 7 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı George Tsereteli ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Göztepe Spor Kulübü yönetici ve futbolcularını kabul edecek, Türk Telekom Okulları 15 Temmuz Temalı Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, STK temsilcileri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/16.00/17.30/20.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

- Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü açılışına ve iftar programına katılacak.

(Ankara/11.00/Burdur/18.00/20.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Esenler Dörtyol Meydanı ile devamındaki trafiğe kapalı Davutpaşa Caddesi’nde gerçekleştirilecek toplu iftar etkinliğine katılacak.

(İstanbul/20.42) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Merkez Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi'nde şehit uzman çavuş Nejat Yaman'ın cenaze törenine katılacak.

(Samsun/12.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

- Yılmaz ayrıca Etiyopya Ulusal Günü kutlamasına katılacak.

(Ankara/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, MÜSİAD Ankara Şubesinin iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/20.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2016 yılı ölüm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile Bakanlık'ta görüşecek.

(Ankara/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.

(Brüksel)

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Şair Cahit Zarifoğlu Küplüce Mezarlığındaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)

2- "Beyazıt Ramazan Sohbetleri"nin konuğu gazeteci Gülcan Tezcan olacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Terörle mücadeleye yerli takviye

- Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli üretim sistemlerle güçleniyor

- Operasyonlara katkı sağlamak için üç ANKA bölgeye sevk edildi, altı Bayraktar İHA da bölgeye gitmek için hazır duruma getirildi

- Testleri tamamlanan silahlı Hürkuş'un Haziran sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:

- "Ordumuzun terörle mücadele operasyonlarını yeni yerli ve milli silahlarımızla destekliyoruz"

(Sarp Özer-Ankara) (Fotoğraflı)

2- 16 bin çocuğun kargosu ücretsiz gönderilecek

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"Evrensel Hizmet Yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bin 270 kuruluştaki 13 bin 500 çocuğun yanı sıra, tutuklu ve hükümlü 2 bin 500 çocuğun kargolarını ve mektuplarını artık ücretsiz göndereceğiz"

- "Yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımız ailelerinden ayrı olmaları nedeniyle hayata ne yazık ki 1-0 yenik başlıyorlar. Bizler de bunu bilerek hareket ediyoruz ve çocuklarımızın önündeki engelleri elimizden geldiği kadar kaldırmaya çabalıyoruz"

- "PTT sadece vatandaşımıza hizmet götürmekle yetinmiyor, bu tür düzenlemelerle insanımızın da yanında oluyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- MÜSİAD, üretimi besleyen faizsiz model hazırlıyor

- MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

- "Kar odaklı ve üretimi besleyen faizsiz çözüm ve faizsiz modellerin nasıl oluşturulabileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir alternatif model ortaya koyacağız"

- "Yerli otomobille alakalı TOBB'un yaptığı çalışmaya MÜSİAD olarak destek vereceğiz. Bu konuda altyapımız var"

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam çağrısına karşılık MÜSİAD, 250 bin yeni istihdam sağlayacağını belirtti. Şu anda istihdamımız 2 milyona yaklaştı. 250 bin istihdam sözümüzü yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız"

- "İşsizliğin yanında sanayiciler olarak işçisizlik gibi bir sorunumuz da var. Üretimde çalıştıracak yeterli sayıda vasıflı ya da vasıfsız eleman sıkıntısı yaşıyoruz"

(Mücahid Eker/Handan Güneş/İstanbul)





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