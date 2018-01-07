GÜNDEM / 7 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demir Kilise'nin açılış töreni ile Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Programı'na katılacak, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.

(İstanbul/11.00/14.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Demir Kilise'nin açılış törenine katılacak, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna Dolmabahçe Ofis'te öğle yemeği verecek.

(İstanbul/11.00/14.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Şehitkamil ilçe kongresine katılacak.

(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış şehitlerini anma törenine, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşüne, şehitlik anıtına çelenk sunma törenine iştirak edecek, Karadeniz Derneği ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni doğan bakım ünitesi açılışlarına katılacak.



(Kars/09.00/10.30/12.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçimler yapılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.

(Sittard/15.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Darüşşafaka-Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Banvit, Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/17.00/19.30/Gaziantep/15.15) (Fotoğraflı)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta, Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/Mersin/16.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan-Çanakkale Belediyespor, İlbank-Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, VakıfBank-Halkbank maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/17.30/19.00/Manisa/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 12. haftasına, İnegöl Belediyespor-Halkbank, Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/14.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - 2017'de BES kumbarasına yaklaşık 17 milyar lira girdi

- Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan BES'te, geçen yıl katılımcı fon tutarı 67,7 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı 10,1 milyar liraya ulaşırken, toplam fon büyüklüğünde yaklaşık 17 milyar lira artış sağlandı

- BES katılımcı sayısı 295 bin 590 kişi artarak 7 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı da 19 bin 527 kişi yükselerek 63 bini aştı

- 2017'nin yılbaşından itibaren otomatik katılımla sisteme dahil olan 3,4 milyon katılımcının fon tutarı bir yılda 1,8 milyar lirayı buldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- GRAFİKLİ - ANADOLU'NUN KAYAK ZİRVELERİ - Anadolu'nun "yüce dağı"nda kayak keyfi

- Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı, ziyaretçilerine doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirmeyi vadediyor

- Şiir ve şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayak severleri ağırlıyor

- KASTOD Başkanı Serkan Mütevelli:

- "Ilgaz, çam ağaçları arasında kayak yapma imkanı sağlıyor. Yükseklik ve doğası dolayısıyla oksijen bolluğuyla ön plana çıkıyor"

(Özgür Alantor/Kastamonu)

3- "Kardeşlik Seferberliği" ile evsizlere umut oluyorlar

- Bir grup yardım gönüllüsü, "Kardeşlik Seferberliği" adı altında evsizlere, kış aylarını bir nebze de olsa iyi geçirmeleri için battaniye, mont ve bot yardımında bulunuyor

- Yardım gönüllüsü Mustafa Karaman:

- "Umulur ki evsizlerin soğukta ayakları daha az üşür, üşütmez, hasta olmazlar. Tek derdimiz ve ümidimiz bu"

- "Ben inanıyorum ki bizi kardeşlik kurtaracak."

(İstanbul/Kaan Burak Şen)

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