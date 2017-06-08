GÜNDEM / 8 HAZİRAN 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.30/15.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek, gaziler ve şehit aileleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.00/15.30/20.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ile Meclis İçtüzüğü konusunda toplantı yapacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de AGİTPA heyetini kabul edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bayrampaşa Titanic Otel’de düzenlenecek Tüm Sinoplu İşadamları Yardımlaşma Derneği iftarına katılacak.

(İstanbul/20.42)​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Avrupa Birliği Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Ankara Sheraton Oteli'nde düzenlenecek "Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Suriyelilere ve Diğer Mülteci Çocuklara Yaygınlaştırılması Programı"nın tanıtım etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret edecek, Hilton Otel'de düzenlenecek Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Sivas/9.30/10.00/10.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kayseri'de Zincidere 1. Komando Tugayında askerlerle iftar edecek. (Kayseri/20.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valiliği ziyaret edecek, Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı ve Olimpiyat Parkı'ndaki "Ahde Vefa" iftar programına katılacak.

(Erzurum/16.30/17:00/19.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ikinci günkü bölümüne katılacak, bazı Fransız iş adamları ile bir araya gelecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Halciler Birliğinin iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/ 20.42) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 4. Eğitimde Başarı Ödül Törenine ve iftarına katılacak.

(Mersin/18.00-20.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim endeksi ile perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine, mayıs ayı merkezi yönetim iç borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/17.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşik Krallık’ta erken genel seçim yapılacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Diyarbakır Valiliği'ne ziyaret edecek, İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman Camisi, Kültürel Peysaj Alanı, Ulu Camii, Yazma Eserler Müzesi ve Suriçi bölgesinde inceleme yapacak, Hasan Paşa Hanı, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne ziyarette bulunacak.

- Bakan Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Diyarbakır Protokolü ve STK Temsilcileriyle İftar Programı'na katılacak.

(Diyarbakır/13.30-19.45)

2- Türkiye'de film çeken Pakistan'ın önde gelen yönetmenlerinden Javed Sheikh, film ekibiyle, Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'un da katıldığı basın toplantısı düzenleyecek

(İstanbul/14.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Iğdır Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Iğdır Gençlik Merkezini ziyaret edecek, Iğdır Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunacak, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Malatya ve Iğdır Kardeş İl Teşkilatı tarafından şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi ailelerin katılımı ile Bahu Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine katılacak.

(Iğdır/15.00/15.45/16.45/18.00/19.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek.

(Portoroz) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- 15 Temmuz Şehi̇tler Köprüsü yeni̇leni̇yor

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek. Köprüdeki bakım onarım çalışmaları 12 Haziran'da başlayacak, 31 Ağustos'ta tamamlanacak"

- "Her aşamada köprünün 2 şeridi trafiğe kapatılıp mevcut trafik karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlenecek, trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız"

- "Köprülerdeki bu çalışmalar, uzun süreli son bakım çalışması olacak. Yeni geliştirdiğimiz metedolojiyle aylarca süren bakım çalışmaları, bir gecede tamamlanacak ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle köprülerde trafik aksamayacak"

⁠⁠⁠(Ankara/Ari̇fe Yıldız Ünal)





2- OSB'ler 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

- "Son dönemde Yalova ve Karabük'te kurulan OSB'ler, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak"

- "Yalova İMES Makina İhtisas OSB ile makina sanayinde yatırım maliyetlerini azaltmayı, ülkenin stratejik plan ve hedeflerine katkı vermeyi ve yüksek katma değerli makina imalat sektörü dünya sıralamasında ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz"

- "Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB ile aynı sanayi iş kolunda faaliyette bulunan işletmeler bir araya toplanacak ve bölgede yatırım yapacak demir çelik üreticilerinin rekabet gücü artacak"

(Ankara/Mehtap Yılmaz)





3- LYS'lerde "cevap kağıtları" çift taraflı olacak

- ÖSYM Başkanı Ömer Demir:

- "LYS'lerde kısa cevaplı sorular için ayrı cevap kağıdı verilmeyecek. LYS'de kullanılacak cevap kağıtlarında bu amaçla tasarım değişikliğine gidildi. Matematik dışındaki oturumların cevap kağıtları, arkalı önlü (çift taraflı) olacak ve her iki yüzüne de kodlama yapılabilecek"

- "2017-LYS’de matematik sınavının (LYS-1) cevap kağıdının arka yüzü olmayacak ancak fen bilimleri (LYS-2), edebiyat-coğrafya (LYS-3), sosyal bilimler (LYS-4) ve yabancı dil (LYS-5) oturumlarına ait cevap kağıtları ön ve arka yüzden oluşacak"

- "LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde sola dayalı olarak yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak"

(Selma Kasap-Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)











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