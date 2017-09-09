GÜNDEM / 9 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan ve Nazarbayev baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak, Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak anlaşmaları imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana EXPO 2017 Fuar Alanı ile Kazak ve Türk pavilionunu ziyaret edecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Konak Meydanı'nda İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bayrak törenine katılacak, Buca Seyhan İZBAN İnkılap İstasyonu'nda Buca Gençlik Merkezi'nin açılışı ile Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma törenlerine iştirak edecek.

(İzmir/10.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ile etkinliklere katılacak.

(Ankara/10.00/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi 392 Dairelik Kentsel Dönüşüm Konutları ve Sosyal Tesisleri ile Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Katlı Kavşağı'nın temel atma törenlerine katılacak, Kocasinan Belediyesi akademi yaz kursları sertifika törenine iştirak edecek, Bünyan Belediyesi Hasan Çakır Çocuk Oyun Parkı ve Spor Kompleksi'nin açılışını yapacak.

(Kayseri/13.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı programına, Alsancak-Göztepe-Karşıyaka stadyumlarının temel atma törenine katılacak, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Şehit Polis Fethi Sekin ve Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un ailelerini ziyaret edecek.

(İzmir/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlığını ziyaret edecek, çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılacak, Etnografya Müzesini gezecek ve partisinin il teşkilatında partililerle buluşacak.

(Isparta/11.30/12.15/12.45/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Aksu, Serik ilçe kongrelerine katılacak, il başkanlığında partililerle bir araya gelecek.

(Antalya/14.30/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak.

(Astana/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Hekimhan ve Yazıhan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Malatya/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kadıköy Plak Günleri Moda’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

2- Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri kapsamında Ahmet Ümit söyleşiye katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turun heyecanı 4 maçla başlayacak.

- Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçlarda Slovenya-Ukrayna, Almanya-Fransa, Finlandiya-İtalya, Litvanya-Yunanistan karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/12.30/15.15/18.45/21.30) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de 4. hafta, Kardemir Karabükspor-Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakalarıyla başlayacak.

(Karabük/Sivas/17.00/Konya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Norveç'te düzenlenen EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turu 1. Grup'taki ilk maçında Hırvatistan ekibi Podravka Vegeta ile karşılaşacak.

(Kristiansand /20.30) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'de 4. haftaya, MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok, Denizlispor-Elazığspor, Altınordu-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Denizli/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig'de 2. hafta 3, TFF 3. Lig'de ise 2. hafta 6 maçla başlayacak.

6- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları sürüyor.





ÖZEL HABER

1- TL, 7 aylık performansıyla tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

- Bu yılın şubat-ağustos döneminde yüzde 8,49 değer kazanan TL, dolar karşısında 7 ay üst üste yükseliş kaydederek tarihinde bir ilke imza attı

- TL'deki güçlenme ve Fed'in faiz artırma ihtimalinin giderek azalmasının etkisiyle dolar/TL, dün 3,40 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

- Stratejist Cüneyt Paksoy:

- "Dolar/TL'de aşağı hareket devam ettikçe 3,40 altında 3,30-3,35 aralığı potansiyel yeni dip olarak önem kazanacaktır"

- KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan:

- "Kısa dönemde konjonktürün dolar aleyhine ve faiz farklarının da Türk lirası lehine olması, kurda ana yönün aşağı yönlü olmaya devam ettiğinin göstergesidir"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)





2- THY'de hedef 500 uçak

- THY Orta Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Fatih Cığal:

- "2023 makro hedefimiz kapsamında, bizim 500 yolcu ve kargo uçağıyla operasyon yapan dünyanın en büyük 5 hava yollarından biri olmak gibi hedefimiz var"

- "Küresel ölçekte dünyada yolcuların ilk iki tercihi arasında yer alan hava yolu şirketi olmayı hedefliyoruz"

- "Üçüncü havalimanını dört gözle bekliyoruz"

(Bayram Altuğ/Zürih)





3- Havada "5 yıldızlı" ulaşım 22 bin dolardan başlıyor

- Müşterilerine sunduğu hizmetlere her geçen gün yenilerini ekleyen hava yolu şirketleri, hizmette sınır tanımaz hale geldi

- Bazı hava yolu şirketleri talebi önceden alarak yolcusunun yemeğini uçuş esnasında pişirip taze servis ederken, bazıları da misafirlerine havada duş alma imkanı sunuyor

- Göklerde "5 yıldızlı" seyahatin ücreti 22 bin dolardan başlıyor

- Emirates Havayolu Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Bölge Müdürü Bahar Birinci:

- "First class yolcuları özel süitlerinde yolculukları boyunca kişisel mini barlarından istedikleri içecekleri tadarken, A380 ile seyahatlerinde uçak içi duş ve SPA imkanından faydalanabiliyor"

- Singapur Havayolları Türkiye Pazarlama ve Hizmetler Sorumlusu Derya Gerçeker:

- "Uçuşlarımızda sadece müşterinin kendisine özel pişirilecek olan Book The Cook Menu seçeneği de var"

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)





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