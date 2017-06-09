GÜNDEM / 9 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Cebeci Ortaokulu'nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukukçular Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık kuruluşlarında kalan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında başarılı olan öğrencilerle bakanlıkta bir araya gelecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cebeci Ortaokulu'nda, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Karne Dağıtım Töreni ile Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Antalya/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Zafer Müzesi önünde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/14.00/15.00/20.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul/ 14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çilimli ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.

(Düzce/ 20.39) (Fotoğraflı)

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/ 19.30) (Fotoğraflı)

4- TÜİK, yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi Kazakistan'da yapılacak.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca, Sultanahmet Camisi'nin ibadete açılışının 400'üncü yılı münasebetiyle Topkapı Sarayı Müzesi'nde iftar ve panel düzenlenecek.

(İstanbul/21.00)





GÜNCEL

1- Okullarda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Ankara/11.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ilk maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

(Takasaki/13.10)





ÖZEL HABER

1 - GRAFİKLİ - ABD Katar'ın LNG tahtına aday

- ABD'nin planlanan ve inşaat halindeki projeleriyle dünya LNG lideri Katar'ın tahtını sarsması bekleniyo

- İnşaat halindeki 5 LNG terminalinin yanısıra, planlanan 30 LNG projesiyle ABD'nin orta vadede ihracat kapasitesinin 300 milyon tonu geçmesi öngörülüyo

- Katar geçen yıl 77 milyon ton LNG ihraç ederek küresel piyasada birinci oldu

(Murat Temizer/Ankara)

2- Darphane'nin "çeyrek" üretimi patladı

- Darphane'nin "çeyrek" altın üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı

- Önceki aylarda 500 bin bandında seyreden Darphane'nin çeyrek altın üretimi geçen ay 1,7 milyon adedi geçti

- AA Finans Analisti İslam Memiş:

- "Ramazanın haziran ayına denk gelmesi düğün yapacak vatandaşların mayısı tercih etmelerine neden oldu"

- "Mayısta çeyrek altın, gram altının satışlarını solladı"

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)

3- Türkiye'de ilk kez ilaç sanayisi için bitki yetiştiriliyor

- Bezmialem Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, 255 bin metrekarelik arazide yetiştirilen onlarca bitki çeşidinin, Türkiye'nin ilaç sanayisinde kullanılması ve işlenerek tıbbi ham madde ya da ürün olarak yurt dışına ihraç edilmesi amaçlanıyor

- Üniversitede yaklaşık 30 hekimin koordinasyonunda işlenen bitki özleri, ilaç üretiminin yanı sıra gıda ve kozmetik sektöründe de değerlendirilecek

- Bezmialem Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal:

- "Bu konuda üniversite, sanayi, kamu kurum kuruluşları ve bakanlıkları birlikte çalışarak zorlukları aşıp bu sektörü geliştirmesi gerekiyor. Türkiye dünyanın bitkisel ham madde deposu olabilir. Tıbbi aromatik deposu olabilir. Bitkisel ilaçları geliştirildiği bir merkez, üs haline gelebilir"

(Kaan Bozdoğan/ İstanbul)













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