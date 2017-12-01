GÜNDEM ÖZETİ / 1 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920













YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube hizmet binasının açılışına katılacak.

(Bursa/17.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanlığında düzenlenecek AFAD İl Müdürleri Toplantısı'na katılacak, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'yi Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/09.30/14.30/15.30)

3- ​Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemleriyle ilgili 221 kişinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasını takip edecek.

(Ankara/10.30)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Jüli̇de Sarıeroğlu, Bakanlıkta düzenlenecek Asgari̇ Ücret Tespi̇t Komi̇syonu'nun i̇lk toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Belediyesi Büyük Dönüşüm Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diamond Otel'de basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/10.00/15.30/16.30/17.00)

7- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Romanya Milli Günü etkinliklerine katılacak, Romanya Milli Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fıfor ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve Bükreş Türk Şehitliğini ziyaret edecek.

(Bükreş)



8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu'na, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamındaki fidan dikimi etkinliğine ve Afyonkarahisar Merkez Demirçevre Göleti Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30/13.30/14.00)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Toplantısı'na katılacak, ziyaretler gerçekleştirecek.

(Kastamonu/09.30-18.30)

10- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.00)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM'in ihracat rakamlarının açıklanacağı toplantıya, iş adamları ile istişare toplantısına ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı anma törenine iştirak edecek.

(Tokat/10.00/13.30/16.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Hava Kurumu Battalgazi Şubesi'nin açılışına katılacak, Doğanşehir ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelecek, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneğine ziyarette bulunacak.

(Malatya/14.00/16.00/17.30)

3- TÜİK, 2016 yılı ceza infaz kurumları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- İstanbul Ticaret Odası kasım ayı fiyat artışlarını açıklayacak.

(İstanbul/12.00)









DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edilecek, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek, Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığından Sorumlu Bakanı Lilyana Pavlova ile görüşecek.

(Sofya)





2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Yedinci Bakanlar Konferansı'na katılacak.

(Bakü)

3- Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Suriye görüşmelerinin 8. turu kapsamında BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Cenevre)

4- İtalyan düşünce kuruluşu ISPI’nin düzenlediği MED 2017 Akdeniz Diyalogları Forumu takip edilecek.

(Roma)

5-Yemen'de yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)







GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 12’si firari 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.30)

- Önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH İnsani Yardım Vakfının banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen bilgilerin terör örgütüne aktarıldığı iddiasıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.30)

- İzmir'deki "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki mensupları hakkında açılan davada 48'i tutuklu, 23'ü firari 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

2- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince yeniden yargılanmasına başlanacak.

(İstanbul/10.00)

3- Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 tutuklu sanığın yargılanmasına başlanacak.

(Sakarya / 09.30)





SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası'nın grup kuraları Rusya'nın başkenti Moskova'da çekilecek.

(Moskova/18.00)

2- TFF 1. Lig'de 14. hafta, Altınordu-Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak.

(İzmir/18.00)







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