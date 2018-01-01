GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananları basın toplantısıyla açıklayacak.



(Ankara/11.00)







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