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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2018

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananları basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00)


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1 OCAK 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ
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