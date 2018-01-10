GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği heyetini kabul edecek.

(Ankara/11.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yeşilayı ve ASKON'u ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/18.15)

3- TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sözlü sorulara yanıt verecek, Kamu Denetçiliği Kurumu Karma Komisyon raporları görüşülecek.

(TBMM/14.00)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunacak, tarım il ve ilçe müdürleriyle bir araya gelecek, OMÜ'de Ziraat Öğreniminin 172. Yıl Kutlama Programı'na katılacak.

(Samsun/08.30-18.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti muhabirleriyle bir araya gelecek, Silivri'deki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını takip edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/14.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri ile Adli Bilimler laboratuvarlarının açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.30/14.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Swiss Otel'de Türk Eximbank'ın 2017 faaliyet sonuçları ve 2018 hedeflerine ilişkin basın açıklamasına ve "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İzmir/12.00/15.00)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ziraat Öğreniminin 172. Yılı Kutlama Töreni ile Atakum Sanat Merkezi'nde Sektör ve Üretici Toplantısı'na katılacak.

(Samsun/10.00/16.00)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Shangri-Bosphorus Otel'de "Karekodlu Çek Sistemi" lansmanının basın toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" konusunda, TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirecek.

(TBMM/11.00)

2- İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin ev sahipliğinde Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi düzenlenecek.

(Roma)

3- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 Troia Yılı Tanıtımı'na katılacak, Hamidiye Tabyaları, Çanakkale Savaşları Müzesi ile Troia Müzesi ve Ören Yeri'nde incelemelerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00-14.30)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de olduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Kocaeli'de, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın, 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- Mersin'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari, 21'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Mersin/09.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 21’i tutuklu 103 sanığın Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

- İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin TSK içindeki mensupları hakkında açılan 102 sanıklı dava görülecek.

(İzmir/10.00)

- Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 180'i tutuklu 486 sanığın Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda yargılanmasına devam edilecek.

(Konya/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan eski yüksek yargı mensuplarının yargılandığı davanın görülmesine Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer, 30 kişinin yargılandığı davanın Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 10. haftasında Banvit-AEK ve Iberostar Tenerife-Gaziantep maçları oynanacak.

(Balıkesir/20.00/Tenerife/22.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka-Herbalife Gran Canaria ve Alba Berlin-Galatasaray Odeabank karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/20.00/Berlin/22.45)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın Nizhny takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde, Yakın Doğu Üniversitesi-Perfumerias Avenida ve Fenerbahçe-UMMC Ekaterinburg karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.30/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Belçika temsilcisi VC Oudegem ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.30)

7- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Lüksemburg'un RSR Valfer takımını konuk edecek.

(Bursa/18.00)

8- 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında Türkiye, deplasmanda Belçika'nın karşısına çıkacak.

(Leuven/22.00)

9- Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Ziraat Bankası maçı oynanacak.

(Gümüşhane/15.00)













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