GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'de OSB İşadamları ile kahvaltı yapacak, Nizip'te Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/09.00/15.00/16.30)

2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Erzincan/13.30)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilişim sektörüne sanayici kimliği kazandırılmasına ilişkin tanıtım toplantısına katılacak.



(Ankara/14.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ürgüp TSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Nevşehir/19.00/21.00)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) toplantısına katılacak.



(Bitlis/11.30-20.00)

4- TÜİK, haziran ayı sanayi ciro endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.45)

2- TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk karşılaşması MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında yapılacak.

(Ankara/20.00)

3- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

- Şampiyonanın sekizinci gününde erkekler çekiç atma finalinde Özkan Baltacı piste çıkacak.

(Londra/22.30)





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