GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Sancaktepe'de iftara katılacak.

(İstanbul/14.00/20.44)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye kentine gi̇decek.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler nezdi̇ndeki̇ Dai̇mi̇ Temsi̇lci̇li̇ği̇nde i̇ftar programına katılacak.

(Cenevre)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Sungurlu Kaymakamlığında düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Çorum/11.00)

3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de basın toplantısına katılacak ve basın mensuplarıyla iftar yapacak.

(İstanbul/18.30/20.30)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Gümüşova ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.

(Düzce/20.35)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/20.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu yapılacak.

(Paris)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ikinci oturumu LYS-1 matematik sınavı yapılacak.

(10.00)







SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova ile karşılaşacak.

(İşkodra/21.45)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu üçüncü ve son maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak.

(Takasaki/09.40)

4- Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'da tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.

(Paris)





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