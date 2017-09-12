GÜNDEM ÖZETİ / 12 EYLÜL 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim El Sani ile Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

(Ankara/13.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balogh, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ile görüşecek.

(Budapeşte)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang, Bakanlıkta, iş birliğini geliştirmeye yönelik iyi niyet beyanı metnine imza atacak.

(Ankara/11.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle Bakanlığın yeni binasında "Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)





EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anemon Otel'de kuru üzüm rekoltesini açıklayacak.

(Manisa/10.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ziraat Mahallesi'ndeki kırtasiye toptancılarını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi konferansında konuşacak.

(İstanbul/09.40)

4- TÜİK, haziran ayı hayvansal üretim istatistikleri ile temmuz ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine, 5 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek, Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Londra)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek. İki mevkidaş görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, BM Dünya Turizm Örgütü 22. Genel Kurul Toplantısı'nın açılışına katılacak.

(Çıngdu)

SPOR

1- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turunun ilk maçları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Almanya-İspanya, Slovenya-Letonya arasında yapılacak.

(İstanbul/18.45/21.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup maçları, 8 karşılaşmayla başlayacak.

- Olympiakos ile Sporting Lizbon, Barcelona ile Juventus, Roma ile Atletico Madrid, Chelsea ile Karabağ, Celtic ile Paris Saint-Germain, Bayern Münih ile Anderlecht, Manchester United ile Basel ve Benfica ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek.

(Atina/Barcelona/Roma/Londra/Glasgow/Münih/Manchester/Lizbon/21.45)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk haftasında oynayacakları Porto maçıyla ilgili Dragao Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Dragao Stadı'nda yapacak.

(Porto/21.00/21.30)









***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.