GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Kurul üyeleriyle iftar yapacak.

(Ankara/12.00/20.26)

2 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile bir otelde iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.26)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak.

(Cenevre)





2- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı 1. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine, üç ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





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