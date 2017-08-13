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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2017

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenaze törenine ve Bafra Alaçamlılar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği güreş müsabakalarına katılacak.

(Samsun/12.48/14.30)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)


GÜNCEL

1- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.

- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan, 20 kilometre yürüyüşte Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı finalde yarışacak.

(Londra/16.20)

2- Süper Lig'de sezonun ilk haftasına Trabzonspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor, Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/Malatya/20.00/İstanbul/21.45)

3- TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasına Boluspor-Giresunspor, Samsunspor-Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor-Adana Demirspor, Gaziantepspor-Ümraniyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/Samsun/19.30/Balıkesir/Gaziantep/21.45)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)




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13 Ağustos 2017 Gündem Özeti
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