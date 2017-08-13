GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenaze törenine ve Bafra Alaçamlılar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği güreş müsabakalarına katılacak.

(Samsun/12.48/14.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





GÜNCEL

1- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.







SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.

- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan, 20 kilometre yürüyüşte Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı finalde yarışacak.

(Londra/16.20)

2- Süper Lig'de sezonun ilk haftasına Trabzonspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor, Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/Malatya/20.00/İstanbul/21.45)

3- TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasına Boluspor-Giresunspor, Samsunspor-Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor-Adana Demirspor, Gaziantepspor-Ümraniyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/Samsun/19.30/Balıkesir/Gaziantep/21.45)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)













***









Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.



















