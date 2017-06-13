GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920













1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, partililerle iftar programına katılacak.

(Aksaray/18.00/20.16)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlenecek iftar programında 4 kıtadaki 56 ülkeden 100'ü aşkın öğrenciyle bir araya gelecek.

(Ankara/20.26)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesislerinin temel atma ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreni ile iftar programına katılacak.

(Şanlıurfa/16.15/19.56)

4- TBMM Genel Kurulunda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00)









EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya İş Adamları Derneğinin (MİAD) iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.45)

2- Hazine, üç devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi ciro endeksi ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)









DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)









GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye'de misafir bulunan muhacir alimlerle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/20.45)



2- Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017- Arama Kurtarma Tatbikatı, kara safhasıyla başlayacak.

(Girne)









KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenecek "Vefa" iftar programına katılacak.

(Eskişehir/20.30)

2- "8. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde sahnelenecek "Saraydan Kız Kaçırma" eseriyle başlayacak.

(İstanbul/21.30)

3- Uğur Işık'ın sanat yönetmenliğindeki Alaturka Records, "Vestel Gururla Yerli" konserleri kapsamında ramazana özel hazırlanan "Direklerarası Projesi"ni Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşturacak.

(İstanbul/21.30)









SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kastamonu Yolkonak 16-17 Yaş Kız Gençlik Kampı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Kastamonu/20.27)









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