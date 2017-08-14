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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2017

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.

(Ankara/14.00/18.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında, kamu işveren ve kamu görevlileri sendikaları heyetleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2023 Vizyonu Doğrultusunda Türkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü Ülke-Bölge Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinde basın açıklamasına katılacak, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ve beraberindeki heyeti makamında kabul edecek.

(Ankara/10.30/16.30)

2- TÜİK, temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)


SPOR

1- Süper Lig'de sezonun ilk haftasının son maçında Galatasaray ile Kayserispor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.45)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftası, Elazığspor-Altınordu maçıyla tamamlanacak.

(Elazığ/20.00)


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GÜNDEM ÖZETİ
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