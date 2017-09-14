GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Çalıştayı'na katılacak, ardından basın açıklaması yapacak.

- Kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, Pamukçu, Göbel ve Salur'u ziyaret edecek, Manyas Hayvancılık ve Süt Festivali'ne katılacak.

(Balıkesir/11.00/14.00/14.30/16.45-19.00/20.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/10.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner'i Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul edecek.

(Ankara/15.30)​

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlıkta Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd ile bir araya gelecek.

(Ankara/17.00)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunacak, SGK ile İŞKUR Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, organize sanayi bölgesinde işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katılacak Sarıeroğlu, bir iş yerindeki engelli kadın girişimciyi, Tarım İl Müdürlüğü El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki el sanatları kursunu ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Elazığ/09.00-19.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Keçiören Gümüşdere Mahallesi'nde Ankara Valiliğince düzenlenen toplu kampüs temel atma töreni ile Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 3. Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.00/14.30)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azeri-Çırak-Güneşli Üretim ve Paylaşım Anlaşması'nın uzatılması dolayısıyla düzenlenecek imza törenine iştirak edecek.

(Bakü)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacak.

(Batman/16.00)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akyurt'taki Köpek Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılacak, Batman'da çeşitli ziyaretlerde ve açılışlarda bulunacak, İmam Hatipliler Platformu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Batman/14.45-19.30)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kars-Ardahan-Iğdır Günleri etkinliklerine katılacak.

(Ankara/14.00)

5- TÜİK, ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, temmuz ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Londra temasları kapsamında İngiliz basın mensupları ile bir araya gelecek.

(Londra)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

3- Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.

(Astana)

4- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- Perge Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kaçak kazılarda bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Antalya Havalimanı'na getirilecek.

(Antalya/20.00)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai ve Çin Ulusal Turizm İdaresi Başkanı Li Cinzao ile bir araya gelecek.

(Çıngdu)

2- Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul sanatseverlerle buluşacak.

(İstanbul/12.00)

3- 15. İstanbul Bienali’nin komşu etkinliği olan ‘Kişisel Alan’ sergisi Macar Kültür Merkezi’nde açılacak.

(İstanbul/19.00)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, oynanacak 24 karşılaşmayla başlayacak.

- C Grubu'nda Medipol Başakşehir, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

- I Grubu'nda Atiker Konyaspor, deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak.

(Marsilya/22.05)

2- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde İspanya ile Slovenya, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.30)









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