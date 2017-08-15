GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 17. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü imzalanacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1 - 23. Saraybosna Film Festivali'ndeki etkinlikler takip ediliyor.

2 - Şarkıcı Kenan Doğulu, "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında konser verecek.

(İstanbul/21.00)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele, 5 karşılaşmayla başlayacak.

2- Medipol Başakşehir-Sevilla maçına doğru

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertliler, son çalışmasını yapacak.

- Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, basın toplantısına katılacak, İspanyol ekip 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çalışacak.

(İstanbul/18.30/19.00/19.30/20.00)









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